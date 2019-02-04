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Рубрика: Происшествия

Снега вдвое больше

В этом году высок риск ледовых заторов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
В этом году весеннее тепло может принести больше хлопот спасателям, нежели в предыдущие годы. Все дело в многоснежной зиме почти по всей территории страны. Об этом на селекторе в Национальном антикризисном центре заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

По оценкам его подчиненных, риск ледовых заторов, грозящих паводками, в этом году выше, чем обычно.

- Снегозапасы в субъектах превышают среднее значение последних лет почти два раза. Толщина льда также превышает норму, - сказал министр.

Военные надеются очистить Бурею от оползня в течение двух недель

К счастью, запасы взрывчатки у МЧС достаточные. Они смогли сохранить весь свой боезапас. Кстати, это одна из причин, почему взрывные работы на реке Бурея, где сошел мощный сель, проводят военные. МЧС России располагает 130 тоннами тротила по всей стране, в том время как на прошлой неделе за один только пятый этап подрывных работ саперы минобороны использовали более 50 тонн. К тому же у МЧС вообще нет в распоряжении кумулятивных зарядов КЗ-4, которые эффективны при взрывах грунта. Спасатели же работают со льдом, им достаточно тротила, и уже вскоре они планируют взрывные работы на 223 участках и ледокольные работы на участках рек протяженностью более 780 километров.

Ситуация действительно серьезная. Сейчас все силы брошены на подготовку к паводкоопасному периоду. Спасатели и местные власти обследуют мосты и особенно бесхозные гидротехнические сооружения.

Как сообщил на селекторе основной докладчик, директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин, "при наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления могут попасть: около 5 тысяч населенных пунктов, 2,5 тысячи участков автомобильных дорог, 47 участков железных дорог и более тысячи низководных мостов".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС
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