В Минтруде напомнили, как получить дополнительный выходной

Дополнительный выходной для прохождения диспансеризации можно получить по письменному заявлению в адрес работодателя. Об этом "Российской газете" разъяснили в Минтруде.

И особо подчеркнули, что законом не предусмотрено предоставление работником подтверждающих документов об использовании дополнительного выходного. Однако работодатель вправе потребовать от работника справку о прохождении диспансеризации. Такую справку выдадут в поликлинике.

В ней не должна содержаться никакая информация о здоровье работника. Нужно лишь зафиксировать факт, что в день, когда предоставлен выходной, сотрудник явился в медицинскую организацию для прохождения диспансеризации.

Как рассказали "РГ" в поликлинике № 220 г. Москвы, сегодня диспансеризация проходит крайне организованно и быстро. За пару часов можно обойти всех специалистов и сдать все анализы. На диспансеризацию надо предварительно записаться: позвонить в поликлинику хотя бы за два дня до планируемой даты посещения.

То есть сначала работник должен выбрать день прохождения диспансеризации и согласовать его с поликлиникой. Подать заявление в отдел кадров своей организации в свободной форме об освобождении от работы в день прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Отдел кадров издаст приказ и передаст его в бухгалтерию.

С 1 января 2019 года, напомним, вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие право работников на оплачиваемое время для прохождения диспансеризации. Дополнительный выходной можно получить раз в три года. При этом люди предпенсионного возраста (он начинается за пять лет до выхода на заслуженный отдых) и пенсионеры имеют право на два выходных каждый год.

Что такое диспансеризация

Диспансеризация - добровольный медицинский осмотр, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Она состоит из осмотров врачей-специалистов и ряда анализов и обследований. Проводится в поликлинике, к которой человек прикреплен. Все манипуляции в рамках диспансеризации проводятся бесплатно.

Объем и характер комплексного обследования зависят от пола и возраста человека. Подробнее всегда можно проконсультироваться в своей поликлинике.

В поликлинике перед диспансеризацией нужно подписать добровольное согласие на медицинское вмешательство и заполнить анкету (опрос) для выявления жалоб. Приходить на диспансеризацию нужно утром на голодный желудок. Если человеку более 49 лет, существуют особенности, которые можно уточнить в регистратуре поликлиники.

Комплексное обследование состоит из двух этапов. В ходе первого этапа пациент получает маршрутный лист с указанием всех обследований, которые нужно пройти в зависимости от пола и возраста. Результаты обследований будут готовы максимум через пару недель. Разъяснения по результатам обследования дает врач-терапевт. Он же определяет, можно ли уже завершить обследование здоровья, или необходимо отправиться на второй, более углубленный, этап диспансеризации.

После прохождения всех этапов обследований предстоит еще одна консультация врача-терапевта, который даст необходимые рекомендации. При наличии заболеваний назначается необходимое лечение, включая специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь, а также санаторно-курортное лечение.