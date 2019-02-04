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04.02.2019 09:01
Рубрика: Общество

В Минздраве отметили рост количества онкозаболеваний в 2018 году

Текст: Надежда Толстоухова

По статистике ФГБУ "НМИЦ Радиологии" Минздрава России, в 2018 году по стране зафиксировано на 18 тысяч больше случаев онкологических заболеваний, чем годом ранее: 617 тысяч случаев против 599 тысяч. По словам главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, рост количества выявленных заболеваний свидетельствует о достижениях российской медицины в области раннего выявления рака.

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В мире в прошлом году зарегистрировали более 18 миллионов случаев онкологических заболеваний, и около 9,6 миллиона человек скончались от них. В России на онкоучете состоят 3,6 миллиона человек.

Нацпрограмма по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ до 2024 года предусматривает сокращение предельных сроков диагностики рака и начала его лечения, а также создание дистанционных референсных центров. Пациентам гарантирована возможность получения второго экспертного мнения.

"Особое внимание уделено формированию тотальной онконастороженности врачей первичного звена, совершенствование маршрутизации с помощью цифровых технологий, которые позволят отслеживать историю каждого пациента на всех стадиях заболевания. Все это выведет российскую медицину на новый качественный уровень диагностики и лечения злокачественных новообразований", - заявили в "НМИЦ Радиологии".

Всемирный день борьбы против рака отмечается четвертого февраля.

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