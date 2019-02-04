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04.02.2019 21:38
Рубрика: Общество

Классы цвета хаки

В России появится единая концепция кадетского образования
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Работа над концепцией кадетского образования в России практически завершена. В феврале ее проект будет передан на рассмотрение коллегии министерства просвещения и в правительство РФ.
Кадеты смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ за освоение курса "Основы военной подготовки" и другие достижения. Фото: Марина Волосевич Кадеты смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ за освоение курса "Основы военной подготовки" и другие достижения. Фото: Марина Волосевич
Кадеты смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ за освоение курса "Основы военной подготовки" и другие достижения. Фото: Марина Волосевич

Почему этот документ так важен? По словам председателя общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрия Нестерова, юридически кадетского образования в России как бы не существует. Хотя в России действуют более 200 учреждений кадетского образования (корпусов и училищ разных министерств и ведомств), а также сотни кадетских классов. Сегодня нет единых подходов к системе приема и отбора поступающих, к образовательным программам и учебным планам, к системе военно-патриотического воспитания. Даже предмет "основы военной подготовки" может подаваться совершенно по-разному. В концепции все эти моменты четко прописаны.

Фото: Дмитрий Емельянов
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Предполагается, что на обучение кадетов профильные ведомства и региональные власти сформируют специальный госзаказ, на основе которого и будут выделяться бюджетные места, проводиться конкурс. Выпускники смогут поступать в профильные вузы (например, минобороны или МВД) по целевому набору. Кроме того, самые успешные кадеты будут получать дополнительные баллы ЕГЭ за освоение курса "Основы военной подготовки", получения военно-учетной специальности и другие достижения.

Предполагается три типа организаций. Первый (основной) - это военные училища с полным пансионом. Например, Суворовские военные училища, Нахимовские военно-морские училища и другие. В них учатся ребята с 5го по 11й класс. Второй тип (специальный) - кадетские организации при ведомственных вузах для учеников 10-11х классов. Также с полным пансионом и проживанием. И третий (общеобразовательный) - кадетские корпуса и кадетские школы, где учатся с 5го по 11й класс.

На обучение кадетов будет сформирован специальный госзаказ

Во всех наряду со стандартной школьной программой будет даваться также дополнительная: включая физподготовку, программы патриотического воспитания, госуправления. Классными руководителями кадетов станут не просто педагоги, а воспитатели из числа офицеров запаса.

- Кадетское образование - элитное. На этих ребят тратятся огромные силы и ресурсы государства. Поэтому и конкурс должен быть серьезный. Например, из 800 кандидатов в Московское суворовское военное училище поступает только 80 человек, - говорит почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений "Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России" Александр Владимиров. - Мы убеждены, что принятие концепции кадетского образования станет качественным прорывом в сфере образования, подготовки кадров для госслужбы федерального и регионального уровней. А к 2020 году должна быть сформирована госпрограмма развития кадетского образования в России.

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