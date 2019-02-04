В Россию пришел огромный 7,12-дюймовый китайский смартфон. Названа цена

Компания Huawei сообщила о старте продаж в России нового смартфона Honor 8X Max. Новинка оснащена процессором Snapdragon 660, четырьмя гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной.

Honor 8X Max. Фото: Huawei

Диагональ экрана новинки составляет 7,12 дюйма (для сравнения - iPad Mini оснащен экраном 7,9 дюйма). Имеющуюся в распоряжении пользователя постоянную память можно расширить с помощью карт microSD емкостью до 256 гигабайт. Отмечается, что слот для карт памяти не совмещенный со слотом для SIM-карт, а раздельный - можно одновременно использовать и обе "симки", и microSD.

Основная камера Honor 8X Max - двойная, с разрешением 16+2 Мп. Специальный алгоритм распознавания идентифицирует около 500 различных сцен, чтобы подбирать оптимальные параметры съемки (такое присутствует во многих современных смартфонах). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Большой дисплей устройства имеет соотношение сторон 18:7,9 и узкие рамки по бокам, а также сверху и снизу. Экран, как утверждают разработчики, занимает более 90 процентов площади передней поверхности и поддерживает разрешение 2244x1080 пикселей.

Смартфон также поддерживает ряд необычных функций - например, автоматическую установку комфортной для зрения цветовой температуры (аналог - TrueTone в Apple iPhone) и поддержку реверсивной зарядки. Последняя позволяет заряжать от Honor 8X Max другие смартфоны, которые имеют возможность зарядки без проводов. Емкость аккумулятора девайса составляет 5000 мАч, за полчаса его можно зарядить почти на треть. В компании уверяют, что при обычных сценариях использования заряда аккумулятора хватит на три дня работы.

Стоимость устройства в российской рознице составит 21500 рублей.