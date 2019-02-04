Вашингтон направит на границу с Мексикой дополнительные силы

Соединенные Штаты разместят еще 3750 военнослужащих на границе с Мексикой.

Речь идет о юго-западном участке, где уже находятся 600 американских военных. Они оказывают дополнительную поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США, подчеркнули в Пентагоне.

Операция под названием "Верный Патриот" осуществляется по указанию президента США Дональда Трампа, который призвал активнее противодействовать нелегальной миграции.

В ноябре прошлого года хозяин Белого дома подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, нелегально пересекающим границу с Мексикой.