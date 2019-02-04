Венесуэла готова ответить на военное вмешательство США

Официальный Каракас прокомментировал недавние высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Белый дом не исключает отправки американского военного контингента в Венесуэлу. Как заявила вице-президент Делси Родригес, Боливарианская республика "всегда готова к отражению нападения".

Такие заявления Родригес, которую цитирует ТАСС, сделала на встрече с представителями российской прессы. Политик назвала угрозы Трампа "неприемлемыми". "Народ Венесуэлы не допустит никакого иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", - заключила вице-президент. При этом она не уточнила, приведены ли вооруженные силы Венесуэлы в повышенную боевую готовность. Равно как американский глава, в свою очередь, не пояснил, в каком случае Вашингтон может решиться на военную интервенцию.

Последнюю неделю эксперты, комментирующие политический кризис в Венесуэле, делают прогнозы о том, насколько эта внешняя интервенция вероятна. Ранее собеседники "РГ" предполагали, что в любом случае Соединенные Штаты вряд ли решатся действовать напрямую. И даже если дело дойдет силового сценария, то Вашингтон попробует заручиться поддержкой ближайших союзников в Латинской Америке - в частности, Колумбии.

С другой стороны, страны антивенесуэльского фронта ("Лимской группы") недавно отвергли возможность применения военной силы в отношении Венесуэлы - об этом "РГ" напомнил временный исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Дмитрий Разумовский. "Думаю, что на интервенцию они не согласятся - для правительств Латинской Америки это красная черта", - убежден эксперт.