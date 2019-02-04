Житель Екатеринбурга заплатил более тридцати тысяч рублей штраф за то, что в течение почти десяти лет не начал строить дом на своем участке.

Купил землю? Не теряй времени, строй дом. Иначе рискуешь заплатить штраф - от 20 до 50 тысяч рублей. Фото: Сергей Михеев

Его случай - другим наука. По всей стране проходят проверки земельных участков: используются ли они по назначению или стоят без дела. Когда человек получает землю с конкретным назначением, например, под строительство жилья или для занятие огородничеством, он не вправе запустить свой участок. Хозяин обязан засучить рукава и заняться делом: разбить огород или построить дом, смотря какой статус у земли. Если же на участке хозяйничает бурьян, человека могут оштрафовать.

Как рассказали в Свердловском областном суде, гражданин в декабре 2008 года приобрел в собственность земельный участок площадью 10 соток, предназначенный для индивидуального жилищного строительства.

"В августе 2018 года в ходе внеплановой выездной и документарной проверки соблюдения требований земельного законодательства должностным лицом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области было установлено, что земельный участок не используется по назначению, - сообщают в суде. - Он огорожен забором, но на самом участке, кроме кустарников и сорняков, ничего нет. Нет ни объекта недвижимости, ни признаков ведения строительных работ".

Каждый мужчина в жизни должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Но если в отношения сына и дерева закон допускает снисхождение, то в отношении дома все строго. Когда человек приобретет землю под жилье, то обязан на ней построить свою крепость. Иначе - штраф.

"Данное обстоятельство послужило основанием для составления в отношении владельца участка протокола об административном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, и привлечения его к административной ответственности, - рассказывают в Свердловском областном суде. - Постановлением заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по использованию и охране земель нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 32 861 рубля".

Собственник земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, должен приступить к использованию его по назначению в течение трех лет

Мужчина обратился с жалобой в Кировский районный суд Екатеринбурга и попросил отменить наказания. Но получил отказ. Тогда он обратился с апелляцией в Свердловский областной суд и попросил отменить решение суда первой инстанции и прекратить производство по делу, указывая на отсутствие в его действиях состава правонарушения.

Гражданин пытался доказать, что просто не успел довести стройку до конца. В жизни бывают разные обстоятельства, просто работа затянулась. Тем не менее апелляция сочла доводы неубедительными.

"Доводы о том, что земельный участок использовался по назначению, на нем велись подготовительные работы, были опровергнуты материалами дела, в том числе фотоматериалами, - пояснили в суде. - А исходя из положений ст. 284 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, должен приступить к использованию его по назначению в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом".

В итоге решение оставлено в силе. Как пояснил "РГ" адвокат Вячеслав Голенев, у земель в России бывает разная категория. Например, есть земли сельскохозяйственного назначения, есть земли промышленности и т.д.

"Но свою категорию имеют и участки, которыми владеют граждане, - пояснил адвокат. - Таким образом, у каждого участка свое назначение, которое надо соблюдать. Говоря простым языком, если участок предназначен для жилого строительства, его нельзя использовать в качестве огорода. Но при этом и держать в запустении нельзя".

По словам юриста, часть 3 статьи 8.8 КоАП предусматривает наказание за "неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях". Нарушителям грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Или, если определена кадастровая стоимость, то в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"