В понедельник истек восьмидневный ультиматум, который ряд стран Евросоюза предъявили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро - от законно избранного главы республики требовали объявить о внеочередных президентских выборах. Но официальный Каракас вполне ожидаемо ультиматум отверг, выразив протест в отношении внешнего вмешательства во внутреннюю политику Венесуэлы.

"Это как если бы я заставил Евросоюз признать Каталонию, - провел параллель Мадуро и задался риторическим вопросом, отвечать на который в Европе явно не с руки. - С чего это Евросоюз будет указывать стране, в которой буквально недавно прошли выборы, что необходимо провести новое голосование? Потому что в прошлый раз не победили их союзники?"

Реакция стран ЕС на высказанную Мадуро правду не заставила себя ждать - Франция, Британия, Испания, Австрия признали провозгласившего себя на митинге президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве "легитимного временного лидера". Однако из-за позиции Италии, которая не согласилась поддержать Гуайдо, европейским странам пришлось делать соответствующие заявления поодиночке, а не от лица всего Евросоюза. Впрочем, вся эта внешнеполитическая возня ничуть не приближает ставленника Вашингтона к власти в Венесуэле.

Даже в стане венесуэльской оппозиции все чаще звучат голоса несогласных с действиями Гуайдо, которого маститые представители античавистского движения считают выскочкой, который "никогда всерьез с ненавистным режимом не боролся". Например, бывший лидер оппозиции, участник президентских выборов Энрике Каприлес заявил, что большинство венесуэльских антиправительственных партий не поддерживали решения Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. Хотя с учетом появившихся ранее сообщений о том, что эту попытку госпереворота срежиссировали в Белом доме, одобрение каких-либо венесуэльских политиков Гуайдо, получившему мандат на "царствование" из рук Трампа, совершенно и не требовалось.

Гуайдо уже заявил, что все возможности диалога с Мадуро исчерпаны, но при этом ни разу не попытался даже его начать

Тем временем в Венесуэле боливарианские власти продолжают подготовку к запланированным на 10-15 февраля крупнейшим в истории страны военным учениям. Одновременно они демонстрируют готовность к диалогу с политическими оппонентами, предложив им досрочно провести парламентские выборы. Вот только с кем именно вести диалог официальному Каракасу, не совсем понятно: Гуайдо уже заявил, что все возможности диалога с Мадуро исчерпаны, но при этом ни разу не попытался даже его начать. А для его кукловодов в Вашингтоне диалог с Мадуро будет означать легитимизацию действующего президента Венесуэлы и провал затеянного Белым домом госпереворота. Так что американская администрация сама сторонится любых контактов с представителями Мадуро и запрещает их Гуайдо, поскольку на самостоятельные политические решения тот просто не способен. И может все напортить... Пока же Мадуро объявил о сборе подписей против военного вмешательства США. Они будут направлены в Белый дом, чтобы предотвратить возможную американскую интервенцию. В этой связи Мадуро напомнил, что угрозами применить силу против Каракаса Трамп нарушает устав ООН.