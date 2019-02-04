Военная полиция РФ осваивает в Сирии новые маршруты патрулирования

Российские армейские правоохранители расширили зону своего присутствия в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский.

- Сегодня мы работаем в Телль-Рифаате. Проехали фактически все наблюдательные посты и контрольно-пропускной пункт. Главная здесь задача прежде всего - охрана этих постов, соблюдение режима прекращения огня. У нас сейчас как раз новое подразделение прибыло и выполняет задачу, - заявил генерал в ходе инспекционной поездки в ближневосточную страну.

Со слов Ивановского, наша военная полиция успешно выполняет задачи по трем маршрутам. Помимо контроля за соблюдением режима прекращения огня личный состав активно помогает сирийским коллегам организовать службу на постах в зоне ответственности правительственных сил.

А еще - полицейские занимаются обеспечением гуманитарных операций. В частности, при доставке населению продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и других мирных грузов.

Напомним, что патрулировать территории в зоне безопасности к северо-востоку от Манбиджа российская военная полиция начала 8 января. Произошло это вслед за выводом из района курдских отрядов самообороны. Добровольно передав "бразды правления" армии Асада, курды направились к востоку от реки Евфрат.

Теперь что касается упомянутой генералом Ивановским ротации наших военно-полицейских подразделений. Буквально на прошлой неделе из Сирии на Северный Кавказ вернулся очередной батальон наших армейских правоохранителей.

В родном гарнизоне 300 военных полицейских встретили как настоящих героев. На торжественном митинге им вручили государственные и ведомственные награды.