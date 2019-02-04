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Рубрика: Общество

Врач рассказала, надо ли специально обогащать еду витаминами

Ученые уверяют, что наше здоровье во многом зависит от правильного питания и образа жизни. По статистике, которую приводит "Вечерняя Москва", в 2017 году россияне потребляли на 40 процентов меньше рыбы, фруктов, молочных продуктов, растительного масла, яиц, овощей и фруктов и предпочитали заменять эти продукты на мясо, сладости, хлеб, в итоге получая больше холестерина, сахарозы, насыщенных жиров. Как следствие, наблюдается рост людей с избыточным весом и связанных с ним заболеваний.

Фото: iStock
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Не последнюю роль в качественном питании играет снабжение организма витаминами и микроэлементами, которые человек должен регулярно получать с едой. Однако врачи предостерегают от дополнительного и самостоятельного добавления витаминов в свой рацион.

По словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога, аллерголога-иммунолога, врача высшей категории, заведующей отделением гастроэнтерологии и гепатологии столичной клиники Марины Чижиковой, если есть правильно, то есть употреблять жиры, белки, есть мясо, овощи, фрукты, пить молоко, то дополнительно в еду ничего добавлять не потребуется. Более того, как говорит врач, далеко не всем можно употреблять определенные добавки.

"Витамины у всех усваиваются по-разному, некоторым они и вовсе не показаны. Водорастворимые витамины хорошо усваиваются до приема пищи, жирорастворимые - после. Если мы действительно хотим помочь, нужен индивидуальный подход, где будут учитываться возраст, вес, физическая нагрузка, психологическая составляющая, сопутствующие факторы", - говорит эксперт. И добавляет: прежде чем пить витамины, нужно обратиться к врачу, сдать анализы, хотя бы общий анализ крови, рассказать о своем состоянии доктору, чтобы он мог подобрать пациенту именно то, что необходимо.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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