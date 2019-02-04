WhatsApp позволит защитить переписку простым способом

В приложении WhatsApp для iOS появилась возможность защитить личную информацию с помощью биометрических данных.

Как пишет ресурс The Verge, пользователи мессенджера смогут использовать Face ID или Touch ID для того, чтобы ограничить доступ к приложению. Функция станет доступна на iOS вместе с обновлением WhatsApp 2.19.20, при этом отключить ее можно в настройках конфиденциальности.

Эксперты отмечают, что использование биометрических данных позволит более надежно защитить свои переписки. Помимо этого они рекомендуют внимательнее относиться к настройкам уведомлений и скрыть предварительный просмотр посланий, которые могут увидеть посторонние.