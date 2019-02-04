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Xiaomi выпустит новый смартфон на самом мощном в мире процессоре

04.02.2019,  
14:38
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

В апреле или марте нынешнего года компания Xiaomi официально представит новый игровой смартфон Black Shark 2, который будет базироваться на самом мощном в мире процессоре - Qualcomm Snapdragon 855.

Сроки выпуска новинки называет издание GSM Arena со ссылкой на заявления топ-менеджеров Xiaomi в социальных сетях.

Характеристики новинок не раскрываются, однако, как напоминает Gizmochina, еще в начале года в бенчмарке Geekbench засветился новый смартфон под кодовым названием Skywalker. Он оснащен топовым чипом Snapdragon 855 от Qualcomm, имеет 8 гигабайт оперативной памяти и работает на Android 9.0 Pie.

Не исключено, что в Geekbench тестировалась базовая версия, а наиболее продвинутая модификация Black Shark 2 получит 10 Гб оперативной памяти. Что касается поддержки 5G, которая активно внедряется в смартфоны новых поколений, то о ней пока данных нет.

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