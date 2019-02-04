Необычный гость приехал в понедельник на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и питерским СКА. Эта игра завершилась уже после подписания номера "РГ" в печать. А символическое вбрасывание перед матчем сделал знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью.

Португалец после увольнения из "Манчестер Юнайтед" остается без работы. Так что у него теперь есть время для знакомства с экзотикой. По собственным, разумеется, меркам. Моуринью пригласили на хоккей, и он действительно приехал. Чем поднял интерес к и без того статусному матчу до небес. Примечательно, что "Особенный", как называют Жозе, уже с утра приехал в ледовый дворец в подмосковной Балашихе, где с этого сезона проводит домашние матчи "Авангард". Португальский специалист осмотрел арену, пообщался с руководством и сотрудниками клуба, а также заранее подписал несколько десятков своих фото для фанатов.