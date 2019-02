Сорок пятый президент США Дональд Трамп отличается от своих предшественников весьма своеобразным распорядком рабочего дня, почти 60 процентов которого отведено на некое "служебное время" (англ. executive time) без четкой структуры, когда он по сути предоставлен самому себе.

Как следует из документов Белого дома, которые очередной "доброжелатель" главы государства слил информационному ресурсу axios.com, за последние три месяца в графике президента 297 часов было выделено на "служебное время", 77 часов - на встречи, 51 час - на поездки, 39 часов - на обеды, 38 часов - на официальные мероприятия. Трамп, как известно, спит недолго и просыпается не позже 6 утра. Тем не менее в первой половине его дня каких-либо мероприятий обычно не планируется, они заняты "служебным временем". При этом, как утверждает источник, президент зачастую даже не приходит на рабочее место в Овальный кабинет Белого дома, а предпочитает проводить эти часы в своей резиденции. Там он смотрит телевизор, читает бумаги и газеты, много звонит советникам и чиновникам, а иногда и зарубежным лидерам.

Первая встреча или совещание у Трампа обычно запланированы не ранее 11-11.30. Как правило, это встреча с главой аппарата Белого дома или доклад разведсообщества для президента. Ресурс отмечает, что на деле встреч у Трампа может быть и больше, поскольку часть из них не включают в график по разным соображениям, маскируя под "служебным временем".

Концепцию "служебного времени" придумал предыдущий глава аппарата генерал Джон Келли. Поначалу Трампа пытались приучить к более структурированному и упорядоченному рабочему дню, но в конечном итоге тот взбунтовался и потребовал давать ему больше свободного времени.

Привычка к импровизации и управлению "на ходу" сложилась у Трампа за десятилетия карьеры в бизнесе, и он своего стиля никогда не скрывал. В своей книге "Искусство заключать сделки" (англ. "The Art of the Deal") он подчеркивал, что чрезмерно дотошное планирование вредит творческому подходу и ограничивает мышление. При подготовке к переговорам Трамп больше любит полагаться на свои инстинкты, чем на длинные документы.

Сам глава государства этим гордится. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя рабочий график президента, заявила: "Управленческий стиль президента Трампа отличается от стилей его предшественников, и результаты говорят сами за себя. Большую часть дня он проводит на встречах, событиях и за телефонными звонками, но есть время для более творческой обстановки, которое помогает ему быть самым продуктивным президентом в современной истории".

Многочисленные критики главы Белого дома с этим не согласны. Но не стоит забывать о том, что эксперты всех мастей предрекали крах его предвыборной кампании, называя ее самой дезорганизованной и хаотичной в современной истории. Это не помешало Трампу вопреки всем прогнозам одержать победу над отлаженной политической машиной Хиллари Клинтон.

Так что оценивать эффективность управленческого стиля Трампа на должности президента, пожалуй, преждевременно. Но факт есть факт - структура его рабочего дня, а точнее ее отсутствие, разительно отличает его от предшественников.

Из последних президентов наиболее близким к Трампу по духу был Билл Клинтон (1993-2001). В первые годы в Белом доме он отличался низкой дисциплиной, хроническими опозданиями и отклонениями от графика, но позже исправился.

Календарь Джорджа Буша-младшего (2001-2009) был расписан буквально по минутам на месяцы вперед. Он просыпался около 5.15, пил кофе с супругой, читал газеты и к 6.45 приходил в Овальный кабинет. Буш был педантичен в плане пунктуальности и всегда стремился заканчивать встречи вовремя, назначая повторную, если тему требовалось обсудить более подробно или возникали дополнительные вопросы. Его рабочий день заканчивался около 18.00, после чего он занимался на велотренажере, ужинал, читал документы и к 21.00 был уже в кровати.

44-й президент Барак Обама (2009-2017) также отличался упорядоченным расписанием, но по сравнению с предшественником был "совой". Обама приходил на рабочее место к 9 утра и заканчивал около 18.00, чтобы поужинать с семьей, но после этого два-три раза в неделю отправлялся на различные вечерние мероприятия. Он ложился спать гораздо позже, иногда около 2 ночи. В среднем он проводил около 6 встреч в день и пару совещаний. Несколько часов "служебного времени" в его графике были большой редкостью и, как правило, появлялись накануне важных выступлений или зарубежных поездок.