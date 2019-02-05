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05.02.2019 22:54
Рубрика: Спорт

Точит коньки

Загитова готовится к ЧМ-2019 в Японии
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не будет усложнять программы к чемпионату мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Фото: EPA
Сноубордист Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

В этом сезоне Загитова еще не выиграла ни одного крупного старта, став второй в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Но Алина уверена, что сможет преодолеть проблемы с прыжками, которые мешают ей показывать более высокие результаты.

- Настроение у меня боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу, - отметила фигуристка на пресс-конференции. - Сейчас моя главная задача - катать чисто все, что запланировано.

Спорт Фигурное катание
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