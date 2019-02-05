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05.02.2019 13:47
Рубрика: Спорт

Алина Загитова рассчитывает победить на чемпионате мира

Текст: Анна Козина
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала на пресс-конференции, как готовится к чемпионату мира, который в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Напомним, что в этом сезоне Загитова стала второй в финале Гран-при, проиграв японке Рике Кихире, и завоевала еще одно "серебро" на чемпионате Европы в Минске, где уступила соотечественнице Софье Самодуровой. Однако на чемпионате мира она все равно рассчитывает на победу. На вопрос журналистов спортсменка утвердительно кивнула головой.

- Скоро начнется полноценная подготовка к чемпионату мира. А пока я тренируюсь, но не катаю программы целиком, - рассказала Загитова. - Настроение у меня боевое, хочу доказать прежде всего самой себе, что я все могу и все сделаю.

Фото: РИА Новости
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Правда, Алина призналась, что на данный момент у нее есть некоторые проблемы с прыжками, которые она сама считает своими коронными элементами.

- В последнее время с прыжками у меня проблемы, но мой тренер меня поддерживает, и я думаю, что с этим справлюсь, - подчеркнула фигуристка. - Сейчас для меня самое главное - катать все, что запланировано. Поэтому перед чемпионатом мира усложнений в программах не будет. Проведем только работу над ошибками.

Алина Загитова также рассказала, что у нее есть кумир, но не на льду.

- У меня вообще кумиров мало. Только Алина Кабаева, - заявила Загитова. - Смотрела все фильмы и все интервью, которые она дает. Я ей восхищаюсь.

Спорт Фигурное катание
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