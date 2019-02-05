Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе

Центробанк изменил свой фирменный стиль. Так, двуглавый орел на логотипе организации остался без перьев и высунутых языков. Разработало его агентство Otvetdesign.

На сайте агентства сообщается, что перед ним была поставлена задача редизайна логотипа и разработка нового фирменного стиля для регулятора. Отмечается, что при создании нового логотипа был переработан старый.

В результате фирменный знак стал более выразительным, выверенным и законченным. Так же на сайте агентства уточняется, что в фирменном стиле Банка России появился горизонт - это новая визуальная метафора. Он символизирует обширные возможности и движение вперед и подчеркивает надежность, устойчивость, перспективность, умение смотреть выше.