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Блогер-пенсионер нашел идеальный способ поблагодарить подписчиков

05.02.2019,  
12:33
Текст:  Анна Баранова
Фото: www.istockphoto.com Фото: www.istockphoto.com
Фото: www.istockphoto.com

Житель Португалии создал свой блог на YouTube и набрал около 1,5 миллиона подписчиков благодаря индивидуальному подходу к каждому фолловеру.

Пенсионер по имени Нильсон Изаиас делится в своем аккаунте роликами о цветах и фруктах из своего сада, о приготовлении завтраков, а также о создании "слаймов". Еще в январе на мужчину были подписаны примерно 2 тысяч человек, а сейчас он уже получил статус блогера-миллионника.

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Секрет успеха Нильсона во внимании к своим подписчикам. Он регулярно составлял списки новичков, пришедших на канал, и благодарил каждого индивидуально в своих видео. Трогательные ролики быстро разлетелись по Сети, и канал начал стремительно расти. В одном из последних роликов блокнот блогера стал уже гораздо больше: ему предстоит поблагодарить большое количество пользователей.

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