Частным клиникам расширили возможности лечить за счет госсубсидий

Частные клиники могут теперь оказывать сложные виды помощи, не входящие в программу обязательного медицинского страхования. Для пациентов такое лечение будет бесплатным - медучреждения субсидируют из резерва, созданного для этих целей в бюджете ФФОМС. Правила финансирования утвердило во вторник правительство.

"Погружение" медицины высоких технологий в систему ОМС началось в 2014 году. Тогда впервые 459 из более 1,5 тысячи видов дорогостоящих видов лечения стали оплачивать не из бюджетных средств, а за счет Фонда обязательного медицинского страхования.

Это позволило расширить спектр медучреждений, оказывающих ВМП, в том числе привлечь частные клиники. Например, появилась возможность активнее задействовать дорогое диагностическое и лечебное оборудование, которое в частных медучреждениях было, а в государственных - нет.

"Частные клиники уже несколько лет работают в системе ОМС и делают это успешно, - пояснил "РГ" член рабочей группы по расширению участия негосударственного сектора экономики в оказании соцуслуг (по направлению "Здравоохранение") Александр Грот. - Это не означает, что помощь становится менее затратной и менее сложной. Главное - с переводом в систему ОМС она стала более доступной, ежегодно объемы оказанной ВМП растут. С 2019 года в систему ОМС вошла помощь в области челюстно-лицевой хирургии и эндопротезирования".

Кроме того, с нынешнего года сделан еще один шаг: теперь частные клиники смогут предоставить виды лечения, которые до сих пор не переведены в систему ОМС. "Речь идет о самых современных, "топовых" медицинских технологиях, которые пока проходят апробацию и не применяются широко, - отметил Александр Грот. - Это, в частности, некоторые органосберегающие, реконструктивные операции".

При этом требования к медучреждениям весьма жесткие. Речь идет о российских предприятиях. Если капитал смешанный, доля иностранных участников не должна превышать 50 процентов. Чтобы претендовать на госзадание, клиника должна не только подтвердить свои возможности и компетенции, но и предоставить множество документов, подтверждающих выполнение всех финансовых обязательств.