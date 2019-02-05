CNN: Сеул увеличит расходы на войска США до миллиарда долларов

В ходе очередного раунда консультаций с США Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Речь идет о сумме почти в миллиард долларов (в прошлом году Сеул потратил на эти цели 860 миллионов долларов).

Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США. По их данным, срок действия этого соглашения - один год. В последующем стороны смогут его продлевать, пишет ТАСС.

По информации телеканала KBS, в этих переговорах на уступки пришлось пойти Вашингтону, который требовал на содержание своих войск 1,2 миллиарда долларов. А в вопросе срока действия соглашения уступила уже Южная Корея, согласившись с предложением США о сокращении срока с пяти лет до одного года.

Отмечается, что Сеул и Вашингтон провели десять раундов рабочих переговоров по данному соглашению. Сума расходов и срок действия документа - стали самими спорными моментами.