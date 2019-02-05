Новости

Детей в Хабаровском крае и на Сахалине отправили на карантин 06:14
Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии 05:58
Языковая политика стала причиной массовой эмиграции украинцев 05:48
В Приамурье придут морозы до минус 45 градусов 05:36
Рэпер 21 Savage арестован в США за нарушение визового режима 05:02
CNN: Сеул увеличит расходы на войска США до миллиарда долларов 05:02
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет 04:32
Сенат США перешел к голосованию по санкциям против Сирии и ее союзников 04:30
Пожар возник в ангаре на юге Москвы 03:53
Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа 03:46
Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце 03:26
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве 03:06
Самолеты США снова провели разведку вблизи российских баз в Сирии 02:48
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине 02:40
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату 02:12
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ 01:47
В США один человек погиб в результате взрыва возле торгового центра 01:40
Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены 01:18
В Марселе лидер "желтых жилетов" приговорен к 6 месяцам тюрьмы 00:51
В Канаде три человека погибли в результате схода товарного поезда 00:23
СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие" 00:20
Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 05:02
Рубрика: В мире

CNN: Сеул увеличит расходы на войска США до миллиарда долларов

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

В ходе очередного раунда консультаций с США Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова. Речь идет о сумме почти в миллиард долларов (в прошлом году Сеул потратил на эти цели 860 миллионов долларов).

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
Южная Корея серьезно увеличит расходы на военные нужды

Об этом сообщает телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США. По их данным, срок действия этого соглашения - один год. В последующем стороны смогут его продлевать, пишет ТАСС.

По информации телеканала KBS, в этих переговорах на уступки пришлось пойти Вашингтону, который требовал на содержание своих войск 1,2 миллиарда долларов. А в вопросе срока действия соглашения уступила уже Южная Корея, согласившись с предложением США о сокращении срока с пяти лет до одного года.

Отмечается, что Сеул и Вашингтон провели десять раундов рабочих переговоров по данному соглашению. Сума расходов и срок действия документа - стали самими спорными моментами.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам