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05.02.2019 04:00
Рубрика: Общество

Депутаты намерены запретить рекламу лекарств на телевидении

Текст: Ольга Игнатова
В среду Государственная дума запланировала рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: РИА Новости
Аптекам запретят навязывать дорогие лекарства при наличии дешевых

Как поясняют авторы законопроекта, сегодня около 60 процентов россиян предпочитают самолечение.

"Во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, распространяемой в теле- и радиопрограммах. Через каждые 15 минут реклама предлагает чудодейственные лекарства от боли, простуды, аллергии, стресса, для улучшения пищеварения, защиты печени и другие", - подчеркивают авторы инициативы.

При этом мало кто обращает внимание на фразу о том, что у лекарства имеются противопоказания и нужна консультация у специалиста.

"Под воздействием рекламы человек идет и покупает в аптеке "чудодейственный" препарат, игнорируя необходимость обращения к врачу. Самая главная опасность самолечения заключается в том, что болезнь не диагностируется врачом в начальной стадии, когда человека можно вылечить, а приобретает необратимый характер", - уточняют депутаты.

Они подчеркивают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место в мире причин смерти, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Рецептурные лекарства запретят продавать онлайн

В странах Евросоюза и США были приняты решительные меры по ужесточению рекламного законодательства лекарственных препаратов. Как уверяют авторы законопроекта, во всех странах Евросоюза запрещена реклама безрецептурных лекарств. В Швейцарии запрещена любая прямая реклама лекарств. В Канаде введен запрет рекламы лекарственных препаратов по ТВ и радио.

Поэтому и российские парламентарии предлагают запретить рекламу лекарственных средств в теле- и радиопрограммах. Но в интернете и СМИ рекламу лекарств они планируют отставить.

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