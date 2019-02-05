Депутаты призвали ввести льготы за раздельный сбор отходов

В "Единой России” предложили экономически стимулировать раздельное накопление отходов.

"Мы считаем, что платеж за негативное воздействие на окружающую среду нужно либо сокращать, либо вообще аннулировать для тех, кто занимается раздельным сбором мусора", - рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатор проекта "Чистая страна” Владимир Бурматов в ходе селекторного совещания партии. Депутат обратил внимание на ситуацию, когда сознательные граждане тратят свое время и деньги, на протяжении месяцев собирая пластик, стекло и бумагу по отдельности. При этом они платят столько же, сколько те, кто этого не делает и сваливает все в один бак.

Участники совещания также обратили внимания на проблему, с которой столкнулись граждане после введения новой системы обращения с отходами. Это - двойная оплата за мусор. Напомним, что с 1 января 2019 года 70 из 85 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с отходами, которая призвана сделать этот рынок прозрачным.

Бурматов указал на то, что в некоторых регионах это привело к двойной оплате за мусор. Так, по его словам, "Единая Россия" получила данные из более 20 регионов, в которых жители столкнулись с подобной проблемой. Такая ситуация возникла из-за того, что раньше вывоз мусора оплачивался по общей квитанции за коммунальные услуги, а с 1 января этот тариф прописан в отдельном платежном документе. В итоге в некоторых муниципалитетах строчка о вывозе мусора исчезла из общей платежки, а сумма за эту услугу осталась. Первый заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина призвала региональные власти - мэров крупных областных центров и губернаторов - добиться исключения таких двойных платежей. Она подчеркнула, что "ликвидация возможных ошибочных начислений и двойной оплаты за вывоз бытовых отходов является важнейшей партийной задачей".