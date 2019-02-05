Темпы и масштабы строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" не должны влиять на качество и безопасность жилья, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Минстрой и минпромторг намерены исключать устаревшие технологии, для чего перепишут более 700 нормативных и технических документов.

Во вторник глава правительства провел совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Задача на ближайшие шесть лет - существенно нарастить количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия. "Это приблизительно пять миллионов семей в год к 2024 году", - напомнил премьер. Важно расселить непригодные для жилья дома и принимать меры, чтобы аварийный фонд сокращался, одновременно формируя комфортную городскую среду, подчеркнул Медведев. На эти цели до конца сроков реализации нацпроекта потратят более одного миллиарда рублей, причем федеральный бюджет возьмет на себя 90 процентов расходов.

Стройка намечается масштабная - речь о доведении объемов вводимого жилья до 120 миллионов квадратных метров. "То, что мы задаем такие темпы строительства, не должно влиять на качество зданий, на их безопасность, поэтому у застройщиков должно быть все необходимое", - указал председатель правительства. И с учетом взятого курса на импортозамещение все должно быть российским.

Задача на ближайшие шесть лет - существенно нарастить количество граждан, которые улучшат свои жилищные условия

До сих пор все связанные с жилищным строительством отрасли уверенно удерживали значительную долю отечественного рынка. По части строительных материалов импорт не превышает четырех процентов, вентиляционное оборудование отечественное на 80 процентов.

Вместе с тем загруженность производств далека от максимальной. Предприятия, выпускающие стройматериалы, работают на 45-60 процентов от возможного, производители башенных кранов способны практически полностью обеспечить своей продукцией рынок страны, но пока используют только около 20 процентов имеющихся мощностей.

Готовы нарастить производство предприятия, занимающиеся выпуском лифтового оборудования. Сейчас они занимают 70 процентов внутреннего рынка. Мощности лифтостроительных предприятий России позволяют выпускать в год свыше 50 тысяч лифтов. При этом потребность российского рынка составляет порядка 40 тысяч лифтов. Однако существует практика, когда лифты устанавливают и обслуживают организации, специалисты которых не авторизованы производителями данного оборудования. Минпромторг России считает необходимым нормативно закрепить требования участия заводов в аттестации специализированных монтажных организаций в целях обеспечения качества и безопасности при установке, ремонтах и замене лифтов.

Дмитрий Медведев осмотрел цеха Щербинского лифтостроительного завода, где и проходило совещание, в которых ему рассказали и о конкурентах из Белоруссии, получающих у себя серьезную государственную поддержку. "С одной стороны, конкуренция - это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", - заметил глава кабинета министров. В итоге он предложил подумать над мерами для дополнительного стимулирования производства лифтов в нашей стране и устранения недобросовестной конкуренции, если она имеется.

Помнят в правительстве и ряд резонансных трагических случаев с лифтами в разных российских городах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заметил, что сегодня существует практика, когда лифты устанавливает и обслуживает организация, специалисты которой не авторизованы производителями. "Поэтому мы считаем необходимым нормативно закрепить требования участия заводов в аттестации специализированных монтажных организаций", - заявил он. Дополнительно можно было бы консолидировать лифтостроительную отрасль страны для наращивания экспортного потенциала.

Министерство строительства и ЖКХ вообще считает правильным исключить посредников при закупках лифтового оборудования. Глава минстроя Владимир Якушев обосновал свою позицию - зачастую расходы на наладку оборудования нивелируют ту низкую цену, которую могут дать производители на заводе.

Два министерства также намерены, объединяя усилия, делать по-настоящему современным российский рынок строительного оборудования. Это предполагает внедрение новых материалов и передовых технологий, а также ограничения в части устаревших решений. "В рамках нацпроекта планируем актуализировать и разработать более 700 нормативных и технических документов в этой части, параллельно продолжим внедрение механизма соответствия", - рассказал о планах глава минстроя. В качестве примера он привел работу над рынком цемента: за два года не соответствующая стандартам продукция снизилась на 50 процентов.

Стоит напомнить, что отрасли промышленности задействованы в реализации трех (из четырех) федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда" ("Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда").