Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату

Экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск. Он подозревается в растрате 34 миллиардов рублей.

Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсантъ". По его словам, летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в сговор с пока не установленными руководителями двух компаний, которые являлись заемщиками "Открытия".

Они организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 миллионов облигаций номинальной стоимостью в одну тысячу рублей. Как предполагает следствие, Данкевич знал, что реальная цена облигаций - менее половины от их номинала. Однако он приказал приобрести их по полной стоимости.

Получив за облигации более 34 миллиардов рублей, один из заемщиков досрочно погасил свою задолженность по кредитам в "Открытии". Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ устанавливают соучастников Данкевича.