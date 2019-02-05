Эксперты рассказали о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта

В преддверии 23 февраля и 8 марта спрос на алкогольную продукцию вырастет на 10-15 процентов, рассказал "Российской газете" председатель Комитета по экономике московского отделения "ОПОРЫ России" Алексей Каневский. Поднимутся на несколько процентов также и цены с учетом увеличенного в этом году НДС.

"Многие ретейлеры стараются сдерживать цены на алкоголь, но подорожание обязательно будет. В январе заканчиваются стоки прошлогоднего товара, который был закуплен по более низким ценам. Следующие поставки уже будут идти по новым расценкам", - отметил Каневский.

Повышение будет поэтапное, так как одновременно весь товар никогда не продается, поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Некоторые виды напитков продаются по 2-3 месяца. Дольше продается дорогой алкоголь", - уточняет он. Так что быстрее всего поднимутся цены на недорогие горячительные напитки.

По словам экспертов, перед 23 февраля и 8 марта будет второй после Нового года ощутимый пик предпраздничных продаж алкоголя. Но все же серьезного повышения цен не ожидается, так как ретейлеры в такие дни предлагают скидки и проводят маркетинговые акции.

"Для магазинов это не столько удобная ситуация, чтобы продать подороже, сколько хорошая возможность продать побольше", - говорит Каневский. Продажи вырастут равномерно на все виды алкоголя, добавил он.