Эксперты рассказали о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта

Новости

Детей в Хабаровском крае и на Сахалине отправили на карантин 06:14
Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии 05:58
Языковая политика стала причиной массовой эмиграции украинцев 05:48
В Приамурье придут морозы до минус 45 градусов 05:36
Рэпер 21 Savage арестован в США за нарушение визового режима 05:02
CNN: Сеул увеличит расходы на войска США до миллиарда долларов 05:02
На Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет 04:32
Сенат США перешел к голосованию по санкциям против Сирии и ее союзников 04:30
Пожар возник в ангаре на юге Москвы 03:53
Прокуратура Нью-Йорка проверит расходы на инаугурацию Трампа 03:46
Житель Китая четыре года жил с зубочисткой в сердце 03:26
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве 03:06
Самолеты США снова провели разведку вблизи российских баз в Сирии 02:48
Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине 02:40
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату 02:12
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ 01:47
В США один человек погиб в результате взрыва возле торгового центра 01:40
Kia назвала дату старта продаж своей самой роскошной модели. Известны цены 01:18
В Марселе лидер "желтых жилетов" приговорен к 6 месяцам тюрьмы 00:51
В Канаде три человека погибли в результате схода товарного поезда 00:23
СК объявил в розыск за растрату экс-главу банка "Открытие" 00:20
Трамп выдвинул Дэвида Бернхардта на пост главы МВД 04.02.2019
Израильские солдаты застрелили бросившего в них взрывчатку палестинца 04.02.2019
IKEA будет сдавать мебель в аренду 04.02.2019
Появилось видео с места гибели восьми человек при пожаре в Москве 04.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о ценах на алкоголь к 23 февраля и 8 марта

Текст: Евгений Гайва
В преддверии 23 февраля и 8 марта спрос на алкогольную продукцию вырастет на 10-15 процентов, рассказал "Российской газете" председатель Комитета по экономике московского отделения "ОПОРЫ России" Алексей Каневский. Поднимутся на несколько процентов также и цены с учетом увеличенного в этом году НДС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: istockphoto.com
Депутаты предложили продавать алкоголь и табак в спецмагазинах

"Многие ретейлеры стараются сдерживать цены на алкоголь, но подорожание обязательно будет. В январе заканчиваются стоки прошлогоднего товара, который был закуплен по более низким ценам. Следующие поставки уже будут идти по новым расценкам", - отметил Каневский.

Повышение будет поэтапное, так как одновременно весь товар никогда не продается, поясняет директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. "Некоторые виды напитков продаются по 2-3 месяца. Дольше продается дорогой алкоголь", - уточняет он. Так что быстрее всего поднимутся цены на недорогие горячительные напитки.

Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Водке подняли цену и запретили "сухой алкоголь"

По словам экспертов, перед 23 февраля и 8 марта будет второй после Нового года ощутимый пик предпраздничных продаж алкоголя. Но все же серьезного повышения цен не ожидается, так как ретейлеры в такие дни предлагают скидки и проводят маркетинговые акции.

"Для магазинов это не столько удобная ситуация, чтобы продать подороже, сколько хорошая возможность продать побольше", - говорит Каневский. Продажи вырастут равномерно на все виды алкоголя, добавил он.

Экономика Товары и цены Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед счел русофобией недопуск наблюдателей из РФ на выборы на Украине
МИД направил ноту Франции после заявления Макрона о российских СМИ
Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату
Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о Карбышеве
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам