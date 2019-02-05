Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила уголовное дело в отношении председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по обвинению в государственной измене. Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

"5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена)", - написала Сарган на своей страничке в социальной сети.

В качестве главного обвинения Медведчуку вменяется его выступление на съезде партии 29 января 2019 года в Киеве, где он заявил о необходимости образования "автономного региона Донбасс", с возможностью формирования жителями региона собственного правительства и парламента, а также закрепления автономного статуса в Конституции Украины.

Материалы по данному делу, как сообщает Сарган, для дальнейшего расследования будут переданы в Службу безопасности Украины, которая и будет проводить следственные действия по этому делу. По их результатам Медведчуку может быть предъявлено официальное обвинение, поскольку ст.1 Конституции Украины определяет страну как унитарное государство.

Однако, предложение Виктора Медведчука полностью соответствует и не противоречит положениям Минских соглашений, которые имеют статус международного договора, парафированного Совбезом ООН, и обладают, согласно обязательствам Украины перед мировым сообществом, приоритетом над национальным законодательством.