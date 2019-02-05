Глава Ростуризма Олег Сафонов освобожден от должности

Глава Ростуризма Олег Сафонов освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщила пресс-служба кабинета министров.
В понедельник на совещании со своими заместителями председатель правительства в ходе обсуждения вопроса субсидий для развития внутренней туриндустрии вспомнил о прошлогоднем решении перевести Ростуризм из ведения министерства культуры к министерству экономического развития.
В этой связи он дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.