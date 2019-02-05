Глава Ростуризма Олег Сафонов освобожден от должности

В понедельник на совещании со своими заместителями председатель правительства в ходе обсуждения вопроса субсидий для развития внутренней туриндустрии вспомнил о прошлогоднем решении перевести Ростуризм из ведения министерства культуры к министерству экономического развития.

В этой связи он дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.