Главные флагманы Samsung 2019 года показали на фото и видео

Компания Samsung начала рассылать журналистам и блогерам свои новинки. Некоторые из них принялись выкладывать фото и видео до официальной премьеры.

Одну такую фотографию флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 Plus опубликовал авторитетный блогер и инсайдер Эван Бласс (Evleaks). Он продемонстрировал заднюю керамическую панель старшей модели.

Ещё один блогер, Макс Браунли, выложил видео с макетами Galaxy S10, которые обычно используются на витринах. При этом он отметил угловатость устройств по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов, которые имели плавные и закругленные углы. В целом дизайн напоминает Galaxy Note9.

Ресурс LetsGoDigital, в свою очередь, опубликовал свежие рендеры Galaxy X (еще он фигурирует под шильдиком F) - будущей раскладушки Samsung. Видео основано на рекламном ролике смартфона с гибким экраном.

Напомним, что презентация линейки Galaxy S10 намечена на 20 февраля, а старт продаж - на 9 марта 2019 года. Стоимость новинок в России, по слухам, будет начинаться с 56990 рублей за младшую модель. Что касается раскладушки Galaxy, то ее ориентировочная стоимость составит около 1800 долларов (около 118 тысяч рублей), а вот о премьере или дате выхода пока не сообщается.