Госдума запрещает рекламу спайсов

Реклама и пропаганда новых потенциально опасных психоактивных веществ будет запрещена. Законопроект об этом прошел первое чтение.

Речь в поправках идет о так называемых "дизайнерских наркотиках". Самыми известными веществами этой категории являются спайсы.

В законодательстве возник парадокс - уголовная ответственность за пропаганду такого рода веществ уже введена, однако прямого запрета в законах о рекламе и СМИ до сих пор не было.

Устранить этот пробел предложили члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. В комитете считают, что "принятие законопроекта позволит повысить оперативность принимаемых мер по пресечению манипулирования общественным сознанием с целью формирования положительного образа наркопотребителя".

Поправки вводят запрет на распространение сведений о способах изготовления и использования, а также местах приобретения и преимуществах новых психоактивных веществ.

Информации в интернете с такого рода пропагандой множество. По данным МВД, за 2017 год было принято более 20,5 тыс. решений об ограничении доступа к сайтам, распространяющим запрещенные сведения о наркотиках.

Новый закон поможет блокировать ту информацию, которая побуждает молодежь к потреблению новых психотропных препаратов, прокомментировал депутат Николай Говорин, выступая от "Единой России".