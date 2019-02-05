Новая практика: граждане получили возможность находить благодаря интернет-сервисам инвесторов для своих судебных процессов. По данным Ассоциации юристов России, в суды при поддержке инвесторов уже подано более 700 исков. Есть немало побед, когда истцы получили справедливость, а инвесторы прибыль.

Схема такая: гражданин сообщает о своей проблеме. Если эксперты видят, что правда на его стороне и шансы победы высоки, то инвесторы выделяют средства на адвокатов. После победы расходы компенсируются за счет взысканных сумм. Развитие новых механизмов поддерживает и судебное сообщество.

"Институт договора открывает новые возможности для реализации принципа оказания квалифицированной юридической помощи, развития рынка судебного представительства, - заявил недавно председатель Совета судей Виктор Момотов. - В частности, такие договорные конструкции, как "гонорар успеха" и судебное инвестирование, способны оказать серьезное влияние на повышение доступности юридической помощи и улучшение ее качества".

Одно из громких дел: иск российской звезды фристайла Марии Комиссаровой к медицинской клинике. На тренировке еще в 2014 году Мария упала и сломала позвоночник. Медики констатировали, что она не сможет ходить. Однако один известный доктор пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки за счет ежедневных занятий на специально разработанных им тренажерах. Увы, ничего не помогло, Мария так и не начала ходить. В октябре 2018 года спортсменка подала иск к клинике на 50 миллионов рублей, заплаченных за неудачное лечение.

Средств на тяжбу у Марии не было, и она обратилась на специальный интернет-сервис PLATFORMA, где нашла инвестора. Это первый в России публичный спор, связанный с оказанием медицинских услуг и нарушением прав потребителя, в котором привлекается судебное финансирование.

"Механизм инвестирования судебных процессов достаточно интересен для укрепления правовой защиты, - говорит председатель правления АЮР Владимир Груздев. - Не всегда у человека или организации, чьи права нарушены, достаточно средств, чтобы затевать судебный процесс. Но для успешной работы подобного института необходимо урегулировать ряд вопросов. Сегодня у инвесторов на практике могут возникнуть проблемы с возвратом инвестиций даже в случае выигранного процесса, так как суды подчас занижают суммы компенсаций за понесенные судебные расходы".

Граждане стали искать инвесторов, чтобы, например, оспорить увольнение или невыплату зарплаты

Тем не менее успешные примеры уже есть. Сервис PLATFORMA провел исследование практики судебного инвестирования. Из более 700 исков, поступивших за два года, 20 процентов касались защиты прав потребителей. Самые распространенные поводы: жалобы на услуги связи, банковские и страховые услуги, такси, навязывание услуг. Еще 11,5 процента дел касались разводов и раздела имущества. Жалуются граждане и на медицинские услуги: 3 процента исков. В лидерах среди ответчиков пластические хирурги и стоматологи.

Также граждане нередко ищут инвесторов, чтобы поспорить с начальством. 5 процентов инвестиционных исков были поданы по трудовым спорам. Лидируют споры по увольнениям и невыплатам. В этом случае инвестиции, как правило, небольшие: до 100 тысяч рублей. В свою очередь, адвокат Ирина Цветкова отмечает, что, как показало исследование, нередко инвесторов теперь ищут и юридические лица при арбитражных спорах, включая международный коммерческий арбитраж. "Рынок арбитражных дел в РФ с суммой взыскания более 10 млн руб. составляет 90-100 млрд руб. в год", - сказала Ирина Цветкова.