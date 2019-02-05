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Михаил Грушевский, пародист, телеведущий:

Известные всем приложения, онлайн-сервисы такси в наших городах работают хорошо. Можно, конечно, копаться в мелочах и разбирать преимущества и существенные изъяны в обслуживании одного или другого. Но нельзя не отдать должное скорости подачи машин, достаточно чуткой работе по жалобам пассажиров. Действительно обиженный клиент может даже в приложении оставить свой негативный отзыв и рассчитывать на то, что виновника накажут.

Благодаря такой онлайн-системе водитель находится всегда на виду и у агрегатора, и у пассажира. Летом я столкнулся с одной ситуацией, помог своему близкому другу. Дело в том, что его супруга оставила в машине свою сумку. А в сумке были ценности. И полиция мгновенно сработала. Опять же благодаря тому, что есть приложение, в котором фиксируются все необходимые данные водителя. И, хотя тот попытался сделать вид, что не имеет к этому никакого отношения и не видел никакой сумки, его быстро задержали, а вещь вернули хозяйке.

Люди уже настолько привыкли к бонусам, которые они получают от этих приложений, что мне кажется, они будут устраивать митинги в защиту онлайн-сервисов, если вдруг от них решат отказаться. И уже редко увидишь наших соотечественников, голосующих на дорогах в поисках попуток на свой собственный страх и риск. Мне кажется, онлайн-перевозки - такая неотъемлемая часть нашей жизни, что в этом плане нам не по пути, к примеру, с Барселоной, где эти сервисы приостановили свою работу из-за протеста таксистов..

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Что касается некоего недовольства среди наших таксистов, здесь, конечно, целый клубок нюансов. В частности, будет всегда существовать так называемый профсоюз водителей, который борется за свои права, который хочет получать больше, считает, что работодатели обирают шоферов, что они перерабатывают, а клиенты им недоплачивают. В свою очередь, и у клиентов есть свои замечания к водителям: вот, например, некоторые наблюдения показывают, что без пассажиров они несутся с бешеной скоростью, лихачат, в общем, ведут себя крайне недисциплинированно. Ну а когда везут пассажиров, занижают скорость. Возможно, потому, что время в поездке оборачивается для них прибылью. Поэтому это вопрос компромисса, и всегда есть такой треугольник: клиент, работодатель и наемный работник. Клиент имеет свои интересы, а работник с его интересами не во всем готов считаться. Но поскольку рынок сейчас уже достаточно большой, можно выбирать. А компании, которые за нас борются, пусть придумывают, как сделать вид, что они для нас гораздо лучше, чем их конкуренты. По большому счету, все примерно одинаковы, но за счет каких-то хитростей, кто-то в определенный момент вырывается вперед.

Главное, чтобы клиенту было из чего выбирать, исходя, в первую очередь, из безопасности. Важны и знания русского языка, наших городов и улиц. Потому как, когда нас везут люди, которые вообще не понимают, куда они двигаются, это, честно говоря, напрягает. Я совершенно не против выходцев из бывших союзных республик, в том числе среднеазиатских, но было бы неплохо, если бы некоторые из них хотя бы минимально научились общаться на русском языке, запомнили бы название улиц.

Власть Позиция Экономика Транспорт Общественный транспорт
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