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05.02.2019 18:25
Рубрика: Экономика

Стул напрокат

На кого рассчитаны сервисы аренды мебели
Текст: Ольга Игнатова
Новый сервис по сдаче мебели в аренду намерена в феврале запустить нидерландская группа компаний IKEA.
Сейчас в России можно арендовать стул и другую мебель для мероприятий. Стоимость услуги от 70 рублей. Фото: Reuters Сейчас в России можно арендовать стул и другую мебель для мероприятий. Стоимость услуги от 70 рублей. Фото: Reuters
Сейчас в России можно арендовать стул и другую мебель для мероприятий. Стоимость услуги от 70 рублей. Фото: Reuters

"Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров", - приводит слова исполнительного директора группы Inter IKEA Турбьерна Лефа английская Financial Times.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время, станет Швейцария. Особое внимание ретейлер уделит офисной мебели, поскольку брать стулья и столы для офисов в аренду многим компаниям выгоднее, чем покупать их. По словам Лефа, во временное пользование будут сдаваться и кухни. Причем даже по отдельным деталям. Например, в аренду можно будет брать дверцы от кухонных шкафов. Инженеры IKEA даже добавили функцию простой их смены. Как говорит Леф, с подобной бизнес-моделью становится интереснее не только продавать, но и смотреть, что происходит с мебелью, как клиенты ухаживают за ней.

В России сегодня в аренду можно взять всевозможную мебель для организации мероприятий. Есть десятки фирм, которые подберут для заказчиков стулья, кресла, диваны, столы, кулеры с водой, кофемашины, холодильники и даже комнатные растения. В принципе, все это можно заказать и для дома. Только цены уж слишком высокие. Ведь аренда посуточная. Так, 24 часа пользования диваном, купленным в той же IKEA, обойдется в 1-10 тысяч рублей. Посуточная аренда кресла стоит 400-2500 рублей, аренда холодильника - 1200-2900 рублей, кофемашины - 7500 рублей, а пальмы в кадке - 700 рублей. За аналогичные суммы можно приобрести большинство вещей в постоянное пользование.

Сейчас в России в аренду можно взять мебель для организации мероприятий

Пока в нашей стране никто не практиковал сдавать в аренду мебель для обустройства жилых пространств на длительный срок. Насколько этот сервис может оказаться востребованным?

"Думаю, что он найдет свою нишу, - считает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. - Процентов 20 населения могут воспользоваться арендой мебели. Это прежде всего люди, которые часто переезжают. Сейчас мир переходит на каршеринговый стиль. Это когда ты чем-то пользуешься, не будучи владельцем. Очень повышает мобильность. Молодые люди во всем мире сегодня даже свое жилье не хотят приобретать, потому что им нравится мобильность, когда они могут переезжать из города в город вслед за работой, учебой, какими-то интересными практиками. Соответственно, там они снимают жилье, арендуют машины".

Фото: iStock
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Как отмечает эксперт, у нас мобильность населения в масштабах страны пока не очень высокая, но тем не менее она существует.

"Очень многие люди сейчас предпочитают арендовать новое жилье или квартиры без мебели, потому что им некомфортно жить с "хозяйской", которая зачастую покупалась еще в советские годы. Поэтому люди либо возят с собой свои шкафы или диваны, либо вынуждены покупать новую мебель в съемные квартиры. Аренда мебели для них будет очень удобна, если цены окажутся умеренными и фиксированными хотя бы в пределах месяца, но не суток", - отмечает Татьяна Комиссарова.

Она также добавляет, что аренда будет интересна и тем, кто следит за мебельной модой и любит часто обновлять интерьеры своих жилищ.

"Для того чтобы не ссылать свою старую мебель на дачу, так как у нас люди очень болезненно расстаются с купленными когда-то вещами, можно просто брать их в аренду. Но это будет работать только при условии, что в аренду будут давать новые вещи, а не подержанные", - считает эксперт.

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