Новый сервис по сдаче мебели в аренду намерена в феврале запустить нидерландская группа компаний IKEA.

"Вместе с партнерами мы сделаем так, чтобы вы могли арендовать мебель. Когда срок аренды подойдет к концу, вы сможете сдать мебель и взять взамен что-то еще. Вместо того чтобы выбрасывать предметы мебели, мы их немного обновим и сможем продать, тем самым продлив жизнь товаров", - приводит слова исполнительного директора группы Inter IKEA Турбьерна Лефа английская Financial Times.

Первой страной, где покупатели смогут приобрести мебель на время, станет Швейцария. Особое внимание ретейлер уделит офисной мебели, поскольку брать стулья и столы для офисов в аренду многим компаниям выгоднее, чем покупать их. По словам Лефа, во временное пользование будут сдаваться и кухни. Причем даже по отдельным деталям. Например, в аренду можно будет брать дверцы от кухонных шкафов. Инженеры IKEA даже добавили функцию простой их смены. Как говорит Леф, с подобной бизнес-моделью становится интереснее не только продавать, но и смотреть, что происходит с мебелью, как клиенты ухаживают за ней.

В России сегодня в аренду можно взять всевозможную мебель для организации мероприятий. Есть десятки фирм, которые подберут для заказчиков стулья, кресла, диваны, столы, кулеры с водой, кофемашины, холодильники и даже комнатные растения. В принципе, все это можно заказать и для дома. Только цены уж слишком высокие. Ведь аренда посуточная. Так, 24 часа пользования диваном, купленным в той же IKEA, обойдется в 1-10 тысяч рублей. Посуточная аренда кресла стоит 400-2500 рублей, аренда холодильника - 1200-2900 рублей, кофемашины - 7500 рублей, а пальмы в кадке - 700 рублей. За аналогичные суммы можно приобрести большинство вещей в постоянное пользование.

Сейчас в России в аренду можно взять мебель для организации мероприятий

Пока в нашей стране никто не практиковал сдавать в аренду мебель для обустройства жилых пространств на длительный срок. Насколько этот сервис может оказаться востребованным?

"Думаю, что он найдет свою нишу, - считает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. - Процентов 20 населения могут воспользоваться арендой мебели. Это прежде всего люди, которые часто переезжают. Сейчас мир переходит на каршеринговый стиль. Это когда ты чем-то пользуешься, не будучи владельцем. Очень повышает мобильность. Молодые люди во всем мире сегодня даже свое жилье не хотят приобретать, потому что им нравится мобильность, когда они могут переезжать из города в город вслед за работой, учебой, какими-то интересными практиками. Соответственно, там они снимают жилье, арендуют машины".

Как отмечает эксперт, у нас мобильность населения в масштабах страны пока не очень высокая, но тем не менее она существует.

"Очень многие люди сейчас предпочитают арендовать новое жилье или квартиры без мебели, потому что им некомфортно жить с "хозяйской", которая зачастую покупалась еще в советские годы. Поэтому люди либо возят с собой свои шкафы или диваны, либо вынуждены покупать новую мебель в съемные квартиры. Аренда мебели для них будет очень удобна, если цены окажутся умеренными и фиксированными хотя бы в пределах месяца, но не суток", - отмечает Татьяна Комиссарова.

Она также добавляет, что аренда будет интересна и тем, кто следит за мебельной модой и любит часто обновлять интерьеры своих жилищ.

"Для того чтобы не ссылать свою старую мебель на дачу, так как у нас люди очень болезненно расстаются с купленными когда-то вещами, можно просто брать их в аренду. Но это будет работать только при условии, что в аренду будут давать новые вещи, а не подержанные", - считает эксперт.