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Instagram столкнулся с серьезной проблемой

05.02.2019,  
14:25
Текст:  Анна Баранова
Фото: www.istockphoto.com Фото: www.istockphoto.com
Фото: www.istockphoto.com

Глава Instagram Адам Мосери признался, что соцсеть не справляется с контролем такого опасного контента, как кадры с самоповреждением. Однако компания активно работает над решением проблемы.

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Адам Мосери рассказал изданию The Telegraph, что на платформе запрещены посты, посвященные самоповреждению и причинению боли самому себе, однако алгоритмам соцсети не удается вовремя находить такие сообщения.

"Суть в том, что мы не успеваем вычислить такие посты до того, как их увидят пользователи", - отметил глава Instagram. В данный момент соцсеть полагается на сообщество пользователей, которые сообщают о нарушениях и оскорбительных постах на сайте. Для того, чтобы решить проблему, компания инвестирует в технологии, которые могли бы идентифицировать опасные изображения до того, как их увидят владельцы аккаунтов.

"Мы очень хотим изменить ситуацию и делаем все, что в наших силах", - подчеркнул Моссери.

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