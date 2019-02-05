Instagram столкнулся с серьезной проблемой

Глава Instagram Адам Мосери признался, что соцсеть не справляется с контролем такого опасного контента, как кадры с самоповреждением. Однако компания активно работает над решением проблемы.

Адам Мосери рассказал изданию The Telegraph, что на платформе запрещены посты, посвященные самоповреждению и причинению боли самому себе, однако алгоритмам соцсети не удается вовремя находить такие сообщения.

"Суть в том, что мы не успеваем вычислить такие посты до того, как их увидят пользователи", - отметил глава Instagram. В данный момент соцсеть полагается на сообщество пользователей, которые сообщают о нарушениях и оскорбительных постах на сайте. Для того, чтобы решить проблему, компания инвестирует в технологии, которые могли бы идентифицировать опасные изображения до того, как их увидят владельцы аккаунтов.

"Мы очень хотим изменить ситуацию и делаем все, что в наших силах", - подчеркнул Моссери.