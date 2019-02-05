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05.02.2019 20:22
Рубрика: В мире

Иран и Сирия договорились продолжить борьбу с террористами

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Тегеран и Дамаск намерены продолжать совместную борьбу с международными террористическими группировками в Сирии до окончательного их разгрома. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Сотрудничество между Ираном и Сирией в борьбе с терроризмом привело к неоспоримым результатам для региона и международной безопасности в целом. Это взаимодействие будет продолжаться до окончательной стабилизации обстановки и обеспечения безопасности в арабской республике", -  сказал Шамхани на встрече с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом, который находится с визитом в Тегеране.

Секретарь ВСНБ обвинил США и Израиль в стремлении дестабилизировать ситуацию в регионе Ближнего Востока, а некоторые страны Запада в "выдвижении надуманных предлогов и завышенных требованиях для затягивания процесса урегулирования кризиса в Сирии".

Как передает иранское телевидение, Шамхани назвал "неприемлемыми" авианалеты Израиля на объекты в Сирии и предупредил, что Тель-Авив столкнется с "решительным и твердым ответом" в случае продолжения актов агрессии против арабской республики.

В мире Ближний Восток Иран В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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