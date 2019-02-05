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05.02.2019 20:54
Рубрика: Власть

Безопасные дороги

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
6 февраля в Государственной Думе пройдет "правительственный час" с участием министра транспорта Евгения Дитриха.

За два дня до своего выступления на пленарном заседании министр встретился с депутатами фракции "Единая Россия".

Прежде всего мы говорили о результатах выполнения приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Напомню, что реализация этого проекта началась в 2017 году. Он охватил 36 регионов. В течение двух лет на него было выделено около 130 млрд рублей: половина - из федерального бюджета, половина - из бюджетов субъектов Федерации.

Фото: РИА Новости
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В итоге было отремонтировано свыше 11 тысяч километров автомобильных дорог городских агломераций, были проведены работы по их инженерному обустройству. Благодаря этому более чем в два раза сократилось количество мест, где наблюдалась повышенная концентрация дорожно-транспортных происшествий: было более 2800 таких мест, осталось менее полутора тысяч.

С 2019 года началась реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это один из 12 проектов, обозначенных в указе президента от 7 мая 2018 года. Его выполнение мы тоже обсуждали с министром.

Проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", как и остальные 11 проектов, рассчитан на шесть лет. Предполагается, что до 2024 года доля автомобильных дорог регионального и муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 51%.Сейчас этот показатель в среднем по России не превышает 44%. В порядок должны быть приведены 39 800 километров таких дорог.

Кроме того, за шесть лет в городах будет отремонтировано свыше 50 тысяч километров дорожной сети. В результате нормативным требованиям будет соответствовать 85% автомобильных дорог городских агломераций.

Также запланировано проведение различных инженерных мероприятий. Например, оборудование пешеходных переходов, установка дорожных знаков и светофоров, тросового и барьерного ограждений на оживленных трассах, искусственных неровностей и дополнительных средств освещения.

Все это позволит еще в два раза снизить количество мест концентрации ДТП и в три с половиной раза уменьшить количество погибших на дорогах.

Отмечу, что в федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заложено почти 371,5 млрд рублей.

Фото: iStock
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На встрече с министром мы подняли вопрос и о необходимости усиления безопасности автобусных перевозок. Это особенно актуально в свете недавней трагедии, произошедшей в Калужской области, где перевернулся автобус и погибли семь человек, в том числе четверо детей.

Для предотвращения подобных аварий в будущем необходимо, во-первых, регулярно обновлять парк общественного транспорта.

Во-вторых, надо усилить контроль за прохождением автобусами технического осмотра. В первую очередь это касается автобусов, которые предназначены для перевозки детей. На линии должны находиться только исправные машины.

В-третьих, нужно следить за соблюдением водителями режима труда и отдыха. Для этого автобусы надо оснащать специальными тахографами, которые фиксируют начало и окончание работы.

В-четвертых, необходимо улучшать систему оповещения автомобилистов и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях на дорогах.

В-пятых, особое внимание надо уделять предрейсовому медицинскому осмотру водителей, особенно совершающих длительные рейсы.

На "правительственном часе" мы намерены обсудить в том числе, каким образом можно совершенствовать нормативное правовое регулирование данного вопроса.

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