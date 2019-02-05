Скандальному полотну, которое было изрезано во время торгов на аукционе Sotheby's, как сообщает Reuters, нашлось в место в музее современного искусства Фридера Бурды в немецком городке Баден-Баден.

Посмотреть на картину можно бесплатно - так решили работники музея: все-таки главный посыл всех работ Бэнкси - отказ от коммерциализации искусства. В музее раму с картины сняли и убрали шредер, который и порезал картину на торгах. После 3 марта картина переедет в Государственную галерею в Штутгарте, где также будет выставляться бесплатно.

Напомним, что полотно "Девочка с воздушным шаром" была выставлена на торги 6 октября 2018 года. Когда она ушла с молотка за миллион фунтов, на глазах у изумленной публики полотно начало постепенно исчезать - съезжать во встроенный раму шредер и уничтожилась более чем на две трети. После скандала картину переназвали "Любовь в мусорке".