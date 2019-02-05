Кабмин утвердил правила финансирования высокотехнологичной медпомощи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, которую оказывают россиянам частные медицинские организации. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Частным учреждениям, включенным в утвержденный Минздравом России перечень, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление субсидий на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Постановление содержит методику расчета субсидии.