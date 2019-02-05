Как удалить реакторы АЭС Фукусима

Как ликвидировать последствия аварии на АЭС? Эту задачу пытаются решить японские ученые на разрушенной в 2011 году атомной электростанции Фукусима. После взрывов три ее реактора превратились в искореженные и радиоактивные куски сплавившихся материалов. По мнению специалистов, на ликвидацию последствий этой страшной аварии и экологической катастрофы уйдет не менее десятилетия.

Конечно, японцы пытаются по максимуму использовать в этой работе роботов. Ведь страна является в данной области одним из мировых лидеров. Но все оказалась не так просто. Дело в том, что роботам приходится опускаться в зоны с высочайшей радиацией, которая быстро выводит из строя датчики и приборы машин. За прошедшие годы учеными создано несколько автоматических ликвидаторов. Так в 2016 году робот с дистанционным управлением должен был удалить топливные стержни из зоны третьего реактора. Но особыми успехами он похвалиться не смог. Ему лишь удалось обнаружить места нахождения расплавленного ядерного топлива.

А на днях представлен новый робот, в его конструкции учтен весь опыт, полученный во время предыдущих попыток. Он должен определить физическое состояние урановых стержней, оценить возможность их извлечения для дальнейшей утилизации. Если такое удастся хотя бы частично, это будет огромным шагом к полной ликвидации последствий аварии.

Ликвидатор напичкан набором различных инструментов: видеокамеры, осветительные приборы, датчики радиации и температуры и т.д. Внутрь реактора робот попадет сквозь 11-метровый трубопровод небольшого диаметра. Он должен собрать данные, на основе которых специалисты определят, какая техника и технологии будут необходимы для расчистки зоны от обломков строительного мусора и конструкций реактора. Спуск в недра АЭС намечен на ближайшие недели.