Новости

Москву атаковали "электронные" террористы 13:47
Красноярским осужденным выдадут модную одежду при освобождении 13:46
На Урале от неустановленного вируса скончался ребенок 13:37
В Ленобласти на ходу загорелся пассажирский автобус 13:27
В московском метро не будет вводиться зональная оплата проезда 13:25
В Петербурге передано в суд дело фальшивомонетчиков 13:22
На Кубани жену "каннибала" признали виновной в подстрекательстве 13:21
Вышел трейлер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:20
Каждый третий подросток сталкивался с АУЕ-сообществами в соцсетях 13:17
Спецслужбы Киргизии проверят информацию о бомбе в аэропорту "Манас" 13:14
Два человека погибли в тройном ДТП под Ивановом 13:13
В Подмосковье женщину убила ледяная глыба 13:10
В Красноярске заключенных вывели убирать снег в 36-градусный мороз 12:58
В Томске задержан глава департамента лесного хозяйства 12:56
Наркодилеры пытались провести 15 кг амфетамина на угнанном авто 12:50
Россия и Беларусь пересмотрят запреты на поставки продуктов 12:45
Вышел брутальный трейлер российской черной комедии "Папа, сдохни" 12:45
Косачев назвал невыполнимыми требования к РФ в ПАСЕ 12:35
Путин проведет "двусторонки" в Сочи с Эрдоганом и Рухани 12:28
Боекомплект РСЗО "Град" увеличат вдвое 12:28
Автомобилистов в Москве попросили быть заботливее на дорогах 12:25
В Подмосковье расстреляли 12-летнего мальчика 12:21
В Ярославле возбуждено дело из-за падения льда на женщину 12:20
В Петербурге создали прототип подводного робота для изучения морей 12:20
Минфин снизит покупки иностранной валюты 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 13:17
Рубрика: Общество

Каждый третий подросток сталкивался с АУЕ-сообществами в соцсетях

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock
Фото: iStock

Разновидность криминальной субкультуры АУЕ (арестантский уклад един) вновь набирает обороты распространения в интернете. По данным Центра безопасного интернета, каждый третий подросток в стране сталкивался с АУЕ-сообществами в сети.

Как считает координатор Центра безопасного интернета, директор фонда "НеДопусти!" Урван Парфентьев, "опасные связи" с АУЕ через сеть могут коснуться каждого подростка. В особой группе риска - дети, которые уже стоят на учете; дети, у которых доступ в интернет не контролируется взрослыми, а также воспитанники детских домов.

Что можно понять по "цифровому следу" школьника в соцсетях

Численность различных сообществ и групп АУЕ, например, ВКонтакте, по данным Центра безопасного интернета, может составлять от 100 человек до 800 тысяч человек. При этом 70-85 процентов их участников - мужчины в возрасте до 30 лет. Лозунг этой субкультуры, поначалу неафишируемый перед новичками, - "Смерть легалам - жизнь ворам". Их координаторы дают задания новичкам, а когда те совершают преступление, то "в награду" сами становятся "смотрящими" над следующими новичками.

- До массовой блокировки сайтов с вредоносным контентом осенью 2018 года в стране насчитывалось 1529 подобных групп ВКонтакте, - говорит Урван Парфетьев. - После создания проекта "Анти АУЕ" с воздействием вредоносного контента на детей борются многие общественные организации, но чтобы еще сузить или свести к минимуму воздействие АУЕ на несовершеннолетних, нужны изменения в законодательстве, чтобы система профилактики была более оперативной и  гибкой.

Как считает Парфентьев, система блокировки таких сайтов должна быть более быстрой (сегодня она растягивается до двух месяцев), а штрафы - более ощутимыми.

Общество Соцсфера Социология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москву атаковали "электронные" террористы
Владимир Путин начал работу над Посланием
В Госдуме предложили давать отцам отпуск при рождении ребенка
В Совфеде оценили идею разместить ракеты США на Курилах
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне 22 февраля