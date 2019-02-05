Каждый третий подросток сталкивался с АУЕ-сообществами в соцсетях

Разновидность криминальной субкультуры АУЕ (арестантский уклад един) вновь набирает обороты распространения в интернете. По данным Центра безопасного интернета, каждый третий подросток в стране сталкивался с АУЕ-сообществами в сети.

Как считает координатор Центра безопасного интернета, директор фонда "НеДопусти!" Урван Парфентьев, "опасные связи" с АУЕ через сеть могут коснуться каждого подростка. В особой группе риска - дети, которые уже стоят на учете; дети, у которых доступ в интернет не контролируется взрослыми, а также воспитанники детских домов.

Численность различных сообществ и групп АУЕ, например, ВКонтакте, по данным Центра безопасного интернета, может составлять от 100 человек до 800 тысяч человек. При этом 70-85 процентов их участников - мужчины в возрасте до 30 лет. Лозунг этой субкультуры, поначалу неафишируемый перед новичками, - "Смерть легалам - жизнь ворам". Их координаторы дают задания новичкам, а когда те совершают преступление, то "в награду" сами становятся "смотрящими" над следующими новичками.

- До массовой блокировки сайтов с вредоносным контентом осенью 2018 года в стране насчитывалось 1529 подобных групп ВКонтакте, - говорит Урван Парфетьев. - После создания проекта "Анти АУЕ" с воздействием вредоносного контента на детей борются многие общественные организации, но чтобы еще сузить или свести к минимуму воздействие АУЕ на несовершеннолетних, нужны изменения в законодательстве, чтобы система профилактики была более оперативной и гибкой.

Как считает Парфентьев, система блокировки таких сайтов должна быть более быстрой (сегодня она растягивается до двух месяцев), а штрафы - более ощутимыми.