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05.02.2019 13:55
Рубрика: В мире

Китай встретил год Земляной свиньи

Текст: Иван Карташов
5 февраля жители Китая встретили один из самых долгожданных праздников - Новый год по лунному календарю. Чуньцзе, как в Поднебесной именуют праздник весны, отмечается широкими гуляньями, ярмарками и театральными постановками. Согласно местным верованиям, год Желтой земляной свиньи сулит благополучие, богатство и процветание.

Самые масштабные и зрелищные мероприятия традиционно прошли на главной праздничной площадке китайской столицы - в Храме Земли, расположенной на севере Пекина. Здесь гостей встречали танцами львов и драконов, призванными распугать все недобрые силы, которые могут принести несчастья в наступившем году. Широкие народные гулянья включают представления традиционного китайского театра "Цзинцзюй" и мастеров старинного разговорного жанра. Глаза разбегаются от ярких костюмированных представлений, где добро непременно побеждает зло. В толпе постоянно мелькают акробаты на ходулях, фокусники и жонглеры, чьи трюки сопровождаются грохотом барабанов и пронзительными звуками разнообразных дудок. Частью программы была и импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую еще много веков назад совершали императоры династии Цин.

Фото: Из архива турфирмы "Аркадия Тревел Крым".
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В Храме Земли проходит самая большая в китайской столице новогодняя ярмарка, где гости могут найти великое множество сувениров ручной работы, но сегодня особо популярны маски в виде забавных мордочек поросят. Китайцы - большие любители вкусно поесть, поэтому здесь ярмарка не была бы ярмаркой без широкого разнообразия яств: среди торговых рядов и павильонов можно попробовать блюда национальной кухни всех провинций Китая.

Народные гулянья с несколько меньшим масштабом проходят также на Драконьем Озере, в даосской Обители Белого Облака, а также в храме Большого Колокола, где за небольшую плату можно ударить толстым билом в огромный колокол. Служители храма уверяют, что его звук доносится до самых небес.

В Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч с родственниками и друзьями. Однако для большинства китайцев Чуньцзе - это, в первую очередь, семейное торжество. Поэтому на период праздника многие стараются вернуться на свою малую родину, что, в свою очередь, является целым испытанием для транспортной системы всей страны. Большие города становятся безлюдными, исчезают пробки. На период празднования практически все перестает работать: закрываются государственные учреждения, магазины и рестораны.

Свинья в Поднебесной символизирует благосостояние и удачу. Это животное всегда было очень важным для китайцев, особенно для деревенских жителей. Даже иероглиф "дом" в китайском языке состоит из двух частей - "крыша" и "свинья". Согласно китайской астрологии, свинья - животное прагматичное и решительное. Она не расточительна, но умеет развлекаться и щедра к друзьям.

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