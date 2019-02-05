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5 февраля 2019 г.

Постановление правительства Республики Коми от 4 февраля 2019 года № 49 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 4 февраля 2019 г.
Опубликован 5 февраля 2019 г.
Вступает в силу 4 февраля 2019 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 23 октября 2018 г. № 457 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2018 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Л.Максимова

 

Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 4 февраля 2019 г. № 49 (приложение)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года

(рублей, на душу населения в месяц)

 

 

Основные социально-демографические группы населения В среднем по Республике Коми Природно-климатические зоны Республики Коми
северная зона южная зона
Все население, в том числе: 12948 14258 12449
Трудоспособное население 13892 15067 13432
Пенсионеры 10582 11485 10276
Дети 13025 14856 12291

 

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