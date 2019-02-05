Постановление правительства Республики Коми от 4 февраля 2019 года № 49 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 23 октября 2018 г. № 457 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2018 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Л.Максимова
Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 4 февраля 2019 г. № 49 (приложение)
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года
(рублей, на душу населения в месяц)
|Основные социально-демографические группы населения
|В среднем по Республике Коми
|Природно-климатические зоны Республики Коми
|северная зона
|южная зона
|Все население, в том числе:
|12948
|14258
|12449
|Трудоспособное население
|13892
|15067
|13432
|Пенсионеры
|10582
|11485
|10276
|Дети
|13025
|14856
|12291
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