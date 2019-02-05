Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с нелегальными лесорубами

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект Минприроды, ужесточающий контроль за назначением санитарных рубок.

Документ, внесенный в Госдуму в ноябре 2018 года, устанавливает административную ответственность за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включении недостоверных сведений о состоянии лесов в акт лесопатологического обследования. Это позволит эффективнее бороться с черными дровосеками.

Законопроект предусматривает, в частности, увеличение размеров административных штрафов, налагаемых на должностных лиц. Так, сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных данных в этот акт в случае принятия законопроекта будет стоить нечистому на руку или ленивому чиновнику-нарушителю 5-20 тысяч рублей, а в отношении лесов с особым правовым режимом (защитные леса, особо защитные участки лесов, леса в границах лесопарковых зеленых поясов) - 20-40 тысяч.

"Предлагаемое повышение мер административной ответственности, обусловлено высокой степенью общественной опасности данных правонарушений, поскольку результаты лесопатологических обследований являются основанием для проведения лесозащитных мероприятий, связанных, в том числе, с осуществлением рубок лесных насаждений", - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии-руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.