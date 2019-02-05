Новости

В России вырос спрос на подержанные Toyota Corolla 20:05
Жонглировавшие ребенком в Малайзии россияне обучали его гимнастике 19:56
В Туле столкнувшиеся автомобили сбили трех пешеходов 19:54
В США не нашли следов "практического влияния" на выборы в конгресс 19:44
Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с нелегальными лесорубами 19:21
Lada Granta начала 2019 год в статусе бестселлера 19:08
В Ульяновске возбудили дело о заражении суворовцев паразитами 19:06
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в контрольном матче 19:05
В Москве задержан неизвестный, угрожавший взрывом в храме 18:53
"Северсталь" с итальянцами будут делать трубы для нефтяной отрасли 18:45
Выставку литературы стран Содружества презентуют в Минске 18:40
В Киргизии "заминировали" второй аэропорт и авиакассы 18:30
В Египте раскопали лабиринт с 40 мумиями 18:30
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса 18:22
США могут создать на границе с Мексикой "живую стену" из военных 18:20
Видео: Гильермо дель Торо показал монстров своего нового хоррора 18:15
В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда 18:14
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах 18:12
На Украине отстранили от работы и.о. главы минздрава 17:58
Минкомсвязи назвало способ обезопасить промышленный интернет в России 17:52
Денис Глушаков развелся с женой 17:38
В 2018 году Венесуэла выплатила РФ $2,3 млрд долгов 17:29
Госдума заподозрила Apple и Samsung в умышленном замедлении смартфонов 17:25
В новосибирском зоопарке родились три чакоанские мары 17:22
В суд передали дело о поджоге пятерых участниц квеста в Саратове 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
Глава Росстандарта - о проверках веса товаров и отмене поверочного рабства
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
ВС не согласился на снос строения, помешавшего соседям по даче
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
05.02.2019 19:21
Рубрика: Экономика

Комитет Госдумы одобрил законопроект о борьбе с нелегальными лесорубами

Текст: Елена Березина

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал рассмотреть в первом чтении законопроект Минприроды, ужесточающий контроль за назначением санитарных рубок.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Иван Валентик: С лесными рантье начали расторгать договоры

Документ, внесенный в Госдуму в ноябре 2018 года, устанавливает административную ответственность за сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включении недостоверных сведений о состоянии лесов в акт лесопатологического обследования. Это позволит эффективнее бороться с черными дровосеками.

Законопроект предусматривает, в частности, увеличение размеров административных штрафов, налагаемых на должностных лиц. Так, сокрытие сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или включение недостоверных данных в этот акт в случае принятия законопроекта будет стоить нечистому на руку или ленивому чиновнику-нарушителю 5-20 тысяч рублей, а в отношении лесов с особым правовым режимом (защитные леса, особо защитные участки лесов, леса в границах лесопарковых зеленых поясов) - 20-40 тысяч.

"Предлагаемое повышение мер административной ответственности, обусловлено высокой степенью общественной опасности данных правонарушений, поскольку результаты лесопатологических обследований являются основанием для проведения лесозащитных мероприятий, связанных, в том числе, с осуществлением рубок лесных насаждений", - отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии-руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Экономика Отрасли Ресурсы Законодательная власть Госдума Правительство Минприроды Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава Ростуризма Олег Сафонов освобожден от должности
Шойгу обозначил сроки разработки наземного "Калибра" и новой ракеты
РФ и Иран отказались от долларов во взаимных расчетах
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Генпрокуратура Украины усмотрела в заявлениях Медведчука госизмену