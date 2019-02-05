Косачев: Гордыня Запада и его зацикленность на доминировании - проблемы мира

Неравенство в отношениях с потенциальными партнерами и бесцеремонное навязывание Западом собственных интересов по всему миру по определению провоцируют встречную реакцию неприятия и защиты от экспансии - политической, экономической и военной. Возникает порочный круг, сравнимый по тупиковости с межблоковым противостоянием "холодной войны".
Но тот прежний замкнутый круг разомкнулся в результате собственного выбора "социалистической" части мира, отказавшийся от идеологии коммунизма. Нынешний - не разорвется, он не про идеологию, а про национальные интересы, которые не выбирают.
Гордыня Запада и его маниакальная зацикленность на собственном доминировании - две главные политические проблемы современного мира, не позволяющие этому миру стать по настоящему мирным и безопасным.
*Источник - официальная страница председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в Facebook.