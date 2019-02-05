Косачев: Гордыня Запада и его зацикленность на доминировании - проблемы мира

Две главные беды, постигшие мир по завершении эпохи блокового противостояния - это утверждение де факто неравенства в международных отношениях (самопровозглашение исключительной нации американцев, присвоение Евросоюзом определения "Европа") и выход интеграционных структур Запада за пределы собственной компетенции (в годы "холодной войны" все, что происходило в НАТО и ЕС, оставалось там же, "внутри"; сейчас же на вооружение принята доктрина "оборона территории НАТО начинается за пределами границ альянса", а корпоративная солидарность ЕС пытается управлять внутренними процессами от Ирака с Ливией до Сирии с Венесуэлой).

Неравенство в отношениях с потенциальными партнерами и бесцеремонное навязывание Западом собственных интересов по всему миру по определению провоцируют встречную реакцию неприятия и защиты от экспансии - политической, экономической и военной. Возникает порочный круг, сравнимый по тупиковости с межблоковым противостоянием "холодной войны".

Но тот прежний замкнутый круг разомкнулся в результате собственного выбора "социалистической" части мира, отказавшийся от идеологии коммунизма. Нынешний - не разорвется, он не про идеологию, а про национальные интересы, которые не выбирают.

Гордыня Запада и его маниакальная зацикленность на собственном доминировании - две главные политические проблемы современного мира, не позволяющие этому миру стать по настоящему мирным и безопасным.

*Источник - официальная страница председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в Facebook.