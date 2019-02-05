Косачев отметил русофобскую направленность политики Евросоюза

Как сообщают СМИ, вице-председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Сандра Калниете заявила, что Россию, мол, больше не следует считать стратегическим партнёром Евросоюза. 1 декабря прошлого года именно этот латвийский политик представила от имени фракции проект резолюции с оценкой состояния отношений ЕС—РФ, который в марте предстоит рассмотреть Европарламенту. Уже сейчас она говорит о том, что устаревшее соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Россией должно быть пересмотрено, а, в соответствии с ее проектом резолюции, отношения между ЕС и Россией должны развиваться только в тех областях, которые представляют интерес сугубо для Евросоюза.

Собственно, вопросов к самой Калниете быть не может - она занимает последовательно антироссийскую позицию, и ей уже было однажды отказано во въезде в нашу страну, что она не преминула отразить в проекте резолюции, где осуждается практика запрета на въезды в Россию, как будто именно наша сторона ее ввела первой, а не применила зеркально к персональным санкциям ЕС. Вопросы скорее к фракции ЕНП в Европарламенте и к самому этому ведущему институту ЕС, от имени которых действует и готовит доклады по России очередной политик - русофоб. Хочется спросить коллег: "а вы на какой результат рассчитывали?".

В том, что касается самой резолюции: она напичкана текущими европейскими штампами, голословными обвинениями и несуразностями, которые еще прочнее закрепляют ситуацию в наших отношениях в их нынешнем тупике. В частности, там констатируется, например, что "неимплементация Минских соглашений" якобы демонстрирует "недостаток доброй воли" с российской стороны. Хотя авторы политического документа не могут не знать, что имплементировать Минские соглашения должна именно украинская сторона, а также, в части их касающейся, ЛНР и ДНР (в текстах - "ОРДЛО"), а не Россия.

Резолюция говорит о важности экономических соглашений, но при этом тут же требует остановки ключевого проекта этих отношений - "Северного потока 2". И как собираются исправлять ситуацию авторы проекта резолюции? Вполне привычным способом: не договариваться и не уважать интересы другой стороны, а откровенно вмешиваться в ее внутренние дела, "политически и финансово" поддерживать политиков, активистов гражданского общества, СМИ и НКО, чтобы менять не отношения с государством, а само государство. И правда: зачем договариваться с неудобным партнером, когда, например, можно попросту признать другого, более удобного президента, как в Венесуэле, или итоги госпереворота, как на Украине?

Отчасти можно согласиться с Калниете, которая считает решение не видеть более в России стратегического партнёра Евросоюза оправданным из‑за "аннексии" Крыма Россией, а также якобы причастности Москвы к кампании дезинформации и кибератак против стран Европы, причем согласиться практически по тем же причинам. Ибо продолжение евродемагогии про аннексию и агрессию со всеми вытекающими санкциями и резолюциями делает невозможным не то что партнерство, но даже нормальный диалог между сторонами. И так будет ровно до тех пор, пока европейцы молча позволяют говорить от своего имени политикам типа Калниете и ей подобным, и, кроме того, продолжают те самые дезинформационные кампании в отношении России, в которых обвиняют ее саму.

Грубая пропаганда - а позиция ЕС и лояльных мэйнстримных СМИ свелась сегодня именно к ней - оглупляет сам ее источник. У меня много знакомых в той же Европейской народной партии, и среди них немало разумных и опытных политиков, но многие из них сейчас предпочитают "благоразумно" помалкивать на фоне громкой и деструктивной активности строителей новой "стены" в Европе. Однако эта "страусиная" политика до добра не доведет: мы уже скоро можем оказаться в Европе, нашпигованной ракетами средней дальности, только потому, что европейские политики слепо полагаются на мнение Вашингтона. А также разрушить остатки доверия и сотрудничества России с ЕС потому, что от имени ЕС "править бал" будут русофобы. По своей сути - глубоко антиевропейские политики, в первую очередь.

*Источник - блог председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева на сайте Совета Федерации.