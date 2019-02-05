Ковальчук помог "Лос-Анджелесу" победить "Рейнджерс"

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лос-Анджелес" на выезде обыграл в овертайме "Рейнджерс" 4:3, два очка в составе гостей набрал российский нападающий Илья Ковальчук.

Для него, как, впрочем, и для всей его команды сезон складывается неудачно. "Короли" по-прежнему замыкают турнирную таблицу Западной конференции, ну а сам Илья к моменту игры с "рейнджерами" в 41 матче набрал лишь 23 очка (10+13).

В этот раз, однако, он улучшил персональную статистику. Ковальчук сделал две результативные передачи и помог своей команде выиграть. Теперь он готовится к следующему матчу, который станет для него особенным: в гостях "Лос-Анджелес" сыграет с "Нью-Джерси".

Именно за "Нью-Джерси" Ковальчук ранее выступал. Более того, он подписал с ними 15-летний контракт, однако три сезона спустя принял решение вернуться в Россию. Неудивительно, что фанаты "дьяволов" готовят ему "теплый" прием. Да и сам Илья понимает, что обструкции ему не избежать.

"Всегда интересно играть против бывшей команды. В 2012 году мы с "Нью-Джерси" дошли до финала Кубка Стэнли, это была замечательная команда, - вспоминает Ковальчук, чьи слова приводят североамериканские СМИ. - Сейчас там осталось только двое ребят, которые играли со мной, а вратарь Мартин Бродо - один из руководителей клуба. Уверен, что будет много выкриков с трибун в мой адрес. Но я просто хоккеист, так что я выйду на лед и сделаю все, чтобы помочь своей команде выиграть".