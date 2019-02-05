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05.02.2019 11:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лавров: Япония должна признать суверенитет России над Курилами

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва ждет от Японии безоговорочного признания итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми островами южной Курильской гряды. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во вторник в Российско-таджикском славянском университете.

Фото: Victor Korniyenko/wikipedia.org
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При этом министр уточнил, что первый шаг, который необходимо сделать, за Токио, а не за РФ. Сергей Лавров подчеркнул, что Япония - единственная страна в мире, которая не признала итогов Второй мировой войны, несмотря на то, что присоединилась к ООН, в Уставе которой эти итоги названы окончательными.

Кроме того, глава российского МИД обратил внимание на проблему размещения на территории Японии установок в рамках глобальной противоракетной обороны США. Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что такая установка формально развертывается для запуска противоракет, однако в то же время она может использоваться для запуска ударных крылатых ракет наземного базирования "Томагавк", что является прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

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