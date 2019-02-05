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05.02.2019 19:38
Рубрика: Власть

Россия построит школы

Лавров обсудил будущее русского языка в Таджикистане
Текст: Константин Волков (Душанбе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(7783)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сейчас совершает турне по странам Центральной Азии, посетил Таджикистан. Там он встретился с президентом Эмомали Рахмоном и главой МИД Сироджиддином Мухриддином.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Мы будем продолжать формировать среду для взаимного партнерства", - отметил Лавров после переговоров с таджикским коллегой. Российская сторона, по его словам, подтвердила готовность продолжать участие в различных инвестиционных проектах в республике, в том числе в создании новых ГЭС через поставки оборудования. Также министр отметил хорошие результаты работы Сангтудинской ГЭС-1, самого крупного российского инвестиционного проекта в республике.

Российская сторона намерена в этом году начать строительство пяти школ с обучением на русском языке

Особое внимание во время визита было уделено обеспечению безопасности на границе с Афганистаном. Речь идет об усилении границы, помощи в техническом оснащении вооруженных сил Таджикистана. Что касается афганского урегулирования, Москва принимает у себя в середине февраля конференцию по этой проблеме, организованную афганской диаспорой в России. Ожидается, что на нее прибудут политики различных направлений, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Российский МИД, как пояснил Лавров, оказал конференции логистическую и визовую поддержку. "США взяли курс на сепаратные переговоры, - сказал министр, имея в виду консультации Вашингтона и талибов в Катаре, - однако в урегулировании афганской проблемы должны участвовать все заинтересованные стороны".

Лаврову в Бишкеке зачитали его же стихи

Лавров также выступил в Российско-Таджикском (Славянском) университете, где ему, как обычно, задали множество вопросов, причем не только по международной политике. Например, у министра попросили рассказать его любимый анекдот. Правда, Лавров отказался, сказав, что его любимый анекдот публично рассказать ну никак нельзя.

В России регулярно работают около миллиона граждан Таджикистана. Кроме того, Москва и Душанбе сотрудничают в плане образования - 20 тысяч таджикских студентов учатся в России, еще 8 тысяч - в российских вузах и их филиалах на территории республики, в том числе в Российско-Таджикском (Славянском) университете в Душанбе. Причем в Таджикистане работают более 50 преподавателей русского языка, приехавших из РФ. Как отметил Лавров, планируется "закрепить их работу законодательно". Также российская сторона намерена в этом году начать строительство пяти школ с обучением на русском языке по образовательным стандартам РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Таджикистан Правительство МИД
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