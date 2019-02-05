Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник дал интервью телеканалу RT, в котором рассказал свое видение ситуации в стране и призвал мировое сообщество не допустить американского военного вторжения.

Отвечая на вопрос касательно призывов различных стран провести внеочередные президентские выборы в стране, Мадуро рассказал, что "в Венесуэле нет дефицита выборов". "За последние 20 лет мы провели 25 выборов. За последние полтора года - шесть выборов. Выборы 2018 года были отложены по предложению оппозиции", - заявил президент. "Политическим шоу" он назвал предложения США по предоставлению Гуайдо гуманитарной помощи, подчеркнув, что империализм никому в мире не помогает, а только "приносит бомбы" и "смерть", как в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. "Мне не важно, как я войду в историю. Но я не войду в нее как предатель, как человек, который повернулся спиной к своим историческим обязательствам", - резюмировал он.