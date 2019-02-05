Матвиенко: Ничто не заменит ребенку похода в театр

Новые форматы, которые осваивает современная индустрия развлечений для детей, нужны и полезны, но для приобщения к искусству ребенку необходимо общение с театром, причем в его традиционной форме, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Во вторник она провела встречу с руководителями детских театров, приуроченную к началу Года театра в России.

"В этом же году началась фактическая реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства, - напомнила она, - заработал Совет при президенте РФ по вопросам защиты семьи и детей. На его первом заседании решено, что главной темой в этом году будет воспитание подрастающего поколения".

Детский театр, считает она, самым непосредственным образом влияет на воспитание подрастающего поколения, формирует основы их мироощущения, "ведь именно в детском театре происходит первая встреча маленького зрителя с высоким миром искусства".

Театры для детей должны развивать новые форматы - размещать в интернете видеоверсии лучших спектаклей, делать теле- и радиопостановки, тиражировать их на современных носителях. "Хотя моя точка зрения - ничто, никакой интернет, никакие новые технологии не заменят живого общения ребенка с артистом. Эта пыль кулис, декорации, мне кажется, именно это оставляет самое яркое впечатление", - отметила Валентина Матвиенко.

Она посетовала, что не во всех российских регионах есть государственные театры. "Нас, как палату регионов, волнует, чтобы у каждого жителя любого уголка нашей страны была возможность соприкоснуться с миром искусства. К сожалению, сегодня театры есть не везде. В двух субъектах их нет вовсе. А в пяти регионах отсутствуют детские театры", - заявила глава Совфеда.

"Я убеждена, что каждый регион должен иметь свой профессиональный театр. И юным зрителям в любом уголке России, безусловно, необходима своя детская сцена", - добавила она.